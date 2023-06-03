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النصر يفاوض مدرب ريال مدريد

النصر يفاوض مدرب ريال مدريد
3 يونيو 2023 20:46

الرياض (د ب أ) 

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع التشيلي مانويل بيلجريني، وذلك من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق مطلع الموسم المقبل، حيث يعد بيلجريني أحد الأسماء التي وضعتها إدارة النصر في سعيها لتعيين مدرب جديد، بعد رحيل الفرنسي رودي جارسيا وسط الموسم المنتهي.
ويملك بيلجريني "69 عاماً" مسيرة تدريبية كبيرة، حيث سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى وستهام الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني وريال بيتيس الإسباني، كما سبق له تدريب منتخب تشيلي. 

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وكان النصر قد أقال رودي جارسيا في أبريل الماضي، وتولى الكرواتي دينكو جيلشيتش، المهمة مؤقتاً لنهاية الموسم. وأنهى النصر الموسم في دوري روشن السعودي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، خلف الاتحاد الفائز باللقب، والذي أنهى الموسم برصيد 72 نقطة.

النصر
ريال مدريد
مانويل بيلجريني
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