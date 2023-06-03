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ميلان يودع إبراهيموفيتش

ميلان يودع إبراهيموفيتش
3 يونيو 2023 20:43

ميلانو (أ ف ب) 

 

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أعلن نادي ميلان، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر "روسونيري"، بعد آخر مباراة له هذا الموسم ضد فيرونا الأحد.
وقال ميلان في بيان: "مساء غد (الأحد) بعد المباراة الختامية للموسم (...) ميلان سيودّع زلاتان إبراهيموفيتش بحفل مقتضب".
وأضاف: "يودّ ميلان أن يشكر زلاتان على الوقت الرائع الذي قضيناه معاً".
وكان إبراهيموفيتش عاملاً رئيساً في ارتقاء ميلان إلى صدارة كرة القدم الإيطالية، بعد عودته إلى النادي بصفقة انتقال حرّ في أواخر عام 2019، ما ساعد على نهوض النادي من حالة الركود والفوز في نهاية المطاف بلقب الدوري الموسم الماضي.
وبعد أن لعب دوراً فاعلاً في تألق ميلان على الساحتين الإيطالية والقارية "بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وخسر أمام إنتر صفر-3 بإجمالي المباراتين"، لم يشارك زلاتان كثيراً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022.
وكان اللاعب عبّر عن رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.
استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، خلال الفوز على أودينيزي 3-1 في مارس الماضي، عندما أصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي.
بعد ذلك، تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى في أبريل الماضي خلال عملية الإحماء قبل فوز ميلان على ليتشي 2-0.
وسبق لـ"إيبرا" أن حقق لقب الدوري الإيطالي مع ميلان في عام 2011.

إبراهيموفيتش
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