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ثنائية جوندوجان تهدي سيتي لقب الاتحاد

ثنائية جوندوجان تهدي سيتي لقب الاتحاد
3 يونيو 2023 20:15

لندن (رويترز)أصبح مانشستر سيتي على بعد فوز واحد من استكمال ثلاثية تاريخية، بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة السابعة بالتفوق 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي اليوم السبت.
وكتب إيلكاي جوندوجان اسمه في كتب الأرقام القياسية، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد مرور 12 ثانية من البداية في قمة مانشستر في استاد ويمبلي.
وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد، من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جاك جريليش في الدقيقة 33، وأنعش آمال فريقه في حرمان جاره من فرصة حصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.
لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد جوندوجان التقدم لسيتي، بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا، الذي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.
وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.
ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية، ومعادلة إنجاز مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999، عن طريق حصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم السبت المقبل.

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