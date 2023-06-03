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أسينسيو يغادر مدريد من «البوابة الملكية»

أسينسيو يغادر مدريد من «البوابة الملكية»
3 يونيو 2023 16:54

مدريد(أ ف ب)

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أكّد المهاجم ماركو أسينسيو رحيله عن ريال مدريد الإسباني "الملكي" بنهاية عقده في 30 يونيو الحالي، ورشّحت الصحف المحلية إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل.
وقال أسنسيو على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد حان الوقت بالنسبة إلي لكي اتخذ قراراً صعباً. لقد قرّرت سلك اتجاه جديد في مسيرتي مع أهداف جديدة".
واعتبر أسينسيو الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2014، بأن اللعب في صفوف ريال مدريد كان حلم طفولة واستمتع لأنه حصل "على هذا الامتياز بتحقيق هذا الحلم على مدار كل هذه السنوات".
واصدر ريال مدريد بياناً شاكراً فيه جهود لاعبه بقوله: "يودّ ريال مدريد التعبير عن امتنانه وتعلقه بماركو أسينسيو اللاعب الذي دافع عن شعار النادي على مدى سبعة مواسم"، مشيراً الى ان اللاعب "دخل تاريخ نادينا لأنه كان جزءًا من تشكيلة شهدت إحدى الحقبات الأكثر مجداً لنا".
وحاز أسينسيو "27 عاماً" في صفوف ريال مدريد 17 لقباً بينها دوري الأبطال 3 مرات وخاض في صفوفه 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفاً.

ماركو أسينسيو
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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