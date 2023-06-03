أنشيلوتي يراهن على بقاء بنزيمة

مدريد (أ ف ب)

أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد الإسباني، أن «لا شكوك» لديه في ما يتعلق ببقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي السبت، عشية مواجهة فريقه لأتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، «لديه عقد لموسم إضافي، وبالتالي لا شكوك لدينا» حول مستقبله.

وأضاف: «يتعين على أساطير النادي (وبنزيمة من بينهم) الاعتزال في صفوف ريال مدريد. أعتقد أن النادي وأنصاره يفكرون بهذه الطريقة، لكنْ ثمة رأي أيضاً للاعب».

وأكد أنشيلوتي انضمام الظهير الأيسر فران جارسيا من نادي رايو فايكانو، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية حول انتقال لاعبين آخرين أمثال إبراهيما دياز الذي أعاره إلى ميلان الإيطالي، وإمكانية التعاقد مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين واكتفى بشأن الأخير بالقول: «هاري كين لاعب رائع، لكن يجب علينا احترام توتنهام لأنه لاعب في صفوفه».

وأضاف: «كل ما أستطيع قوله إننا سنملك فريقاً تنافسياً الموسم المقبل».

كما أكد مرة جديدة استمراره على رأس الجهاز الفني لريال الموسم المقبل بعد أن ارتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل، بقوله «أنا سعيد في ريال مدريد. لا مشكلة على الإطلاق مع النادي، أنا سعيد للبقاء وسنحاول تقديم أداء افضل الموسم المقبل».

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في 30 يونيو، لكنه يستطيع تمديد عقده بقرار منه لموسم إضافي سيكون الخامس عشر له في صفوف الفريق الملكي بفضل الكرة الذهبية الحاصل عليها العام الماضي وذلك بموجب بند في عقده الأصلي.

وذكرت الصحف الإسبانية بان بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي، حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن بنزيمة الذي أحرز 25 لقباً في صفوف ريال مدريد ترك الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات حول مستقبله، وسط تقارير أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الأيام الأخيرة.

وقال بنزيمة خلال حفل تكريم إقامته صحيفة «ماركا» الرياضية على شرفه الخميس: «لماذا التحدث عن مستقبلي. أنا في مدريد. الذين يتحدثون بشأن انتقالي هم على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة».