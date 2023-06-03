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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يحتفل باليوم العالمي للدراجات

«الشارقة الرياضي» يحتفل باليوم العالمي للدراجات
3 يونيو 2023 17:00

الشارقة (الاتحاد)
بمشاركة مميزة وصلت إلى 1000 مشارك ومشاركة من 44 جنسية، نظم مجلس الشارقة الرياضي جولة احتفالية، احتفاء باليوم العالمي للدراجات الهوائية لمسافة 9 كم على كورنيش الشارقة، وسط تفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، واستغرقت الفعالية ساعتين تقريباً، وشهدت تنافساً كبيراً لإحراز المراكز الأول، ومنحت اللجنة المنظمة كل مشارك ميدالية تذكارية توثق المشاركة.
حضر الفعالية وشارك فيها أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وخالد آل علي مدير شاطئ الحيرة، وأحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس.
وبهذه المناسبة، أعرب ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية عن سعادته بنجاح هذه الاحتفالية وهذا العدد الكبير من المشاركين، لافتاً إلى أن المجلس يحرص على إحياء هذه المناسبة العالمية سنوياً وإثراء الرياضة المجتمعية في الإمارة التي يهوى قاطنوها ركوب الدراجات، وقال: إن الإقبال الكبير الذي حظيت به الفعالية من مختلف الفئات العمرية كان من أكبر علامات النجاح.
وأضاف: نشكر هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» على استضافة الحدث في هذا الشاطئ الجميل، ضمن حرص المجلس في كل فعالياته على اختيار مناطق ومعالم مميزة في الإمارة لتنظيم مختلف الأنشطة والأحداث دعماً للسياحة الرياضية، كما قدم شكره لعدد من الجهات والمؤسسات والذين ساهموا في توفير مقومات النجاح، وهى: القيادة العامة لشرطة الشارقة واتحاد الدراجات، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وغلفا للمياه ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وشركة بيئة، وفريق الشارقة للترايثلون والأندية الرياضية بالإمارة وفرق الهواة، بالإضافة إلى شركة القدرة للخدمات الرياضية.

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