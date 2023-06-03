التبرع بالطعام ثمن مشاهدة ليما!

مراد المصري (دبي)

يشارك فابيو ليما نجم الوصل في مباراة خيرية تقام يوم الأربعاء المقبل في البرازيل، سيكون سعر الدخول لمشاهدتها مختلفاً عن العادة، وهو التبرع بـ 1 كجم من الطعام للمحتاجين، وذلك في مبادرة لجمع الطعام للمحتاجين بوساطة كرة القدم.

وسيكون ليما ضمن قائمة من اللاعبين المحليين الآخرين من مختلف الأندية البرازيلية، كما أنه سيقدم قميص الوصل ضمن السحوبات للجماهير التي ستحضر اللقاء، وستنال فرصة الفوز بهذه القمصان التذكارية، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي يحرص ليما على القيام بها خلال إجازته الصيفية في الوقت الحالي بعد نهاية الموسم.

وقام ليما بالترويج للمباراة الخيرية عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتواجد إلى جانب لاعبين من أندية برازيلية أخرى مثل: جريميو، ساو باولو وسانتوس وغيرها.

يذكر أن ليما قدم موسماً مميزاً بعد تعافيه من الإصابة العام الماضي، فسجل 21 هدفاً في مختلف البطولات، وكان مؤثراً في صفوف «الإمبراطور»، ترقباً للعودة في وقت لاحق نهاية الشهر الجاري للتحضير لانطلاق الموسم الجديد.