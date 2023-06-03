عباس يحصل على دبلوم إدارة الأحداث الرياضية

دبي (الاتحاد)

اجتاز خبير الكاراتيه محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، دورة متطلبات الدبلوم المهني في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية بدرجة امتياز، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية وذلك عبر الدورة التي أقامها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع المعهد الأميركي للدراسات المهنية.

وتقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتهنئة محمد عباس الذي يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرات الدولية والإقليمية والآسيوية والعربية والمحلية، التي اكتسبها من خلال جهوده الكبيرة عبر تقديمه للعديد من المبادرات المثمرة خلال فترة عمله.