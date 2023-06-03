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الرياضي

الهلال يبدأ تجديد الدماء

الهلال يبدأ تجديد الدماء
3 يونيو 2023 15:35

الرياض(د ب أ)

منحت إدارة نادي الهلال السعودي المالي موسى ماريجا لاعب الفريق، الضوء الأخضر للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل.
ووفقاً لمصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الرياضية» السعودية اليوم السبت: «جاء خروج الدولي المالي السابق من الأزرق برغبة مشتركة من الطرفين، وبدأ اللاعب النظر في العروض المقدمة له».
وكشفت المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن الصورة لم تتضح بعد بشكل كامل حول الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو الذي يمتلك عدداً من العروض، ولا يمانع في انتقاله من النادي، غير أن الهلاليين سينتظرون رأي الجهاز الفني الجديد، ومدى جدوى استمراره من عدمه.
يأتي كل ذلك في وقت تفاوض فيه الإدارة الهلالية الكوري الجنوبي جانج هيون سو لتمديد عقده مع النادي موسماً إضافيّاً. وتنظر الإدارة في العروض المقدمة للبرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة الإماراتي، في ظل عدم الرغبة باستمراره مع الأزرق الموسم الجديد.
يُشار إلى أن عقد ماريجا مع الهلال يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، فيما انتهى عقد جانج هيون سو بنهاية الموسم الجاري، في حين يتبقى في عقد ميشيل ديلجادو عامان إضافيان، ومواطنه بيريرا ثلاثة أعوام. 

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يذكر أن الهلال ودع، أمس الأول، النيجيري أوديون إيجالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو بعد نهاية عقديهما الاحترافيين، وهو ما يؤكد أن الهلال دخل فترة تجديد الدماء بعد أن خرج من الموشم الحالي بنتائج سيئة، حيث فشل في الحفاظ على لقبي الدوري ودوري الأبطال، فيما اكتفى بالفوز بلقب الكأس. 

 

الهلال السعودي
الدوري السعودي
دوري أبطال آسيا
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