وولفرهامبتون.. موتينيو وكوستا يغادران وتراوري يتفاوض للبقاء

لندن (رويترز)

قال وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، إن لاعب الوسط جواو موتينيو والمهاجم دييجو كوستا سيغادران النادي في نهاية عقديهما، بينما يجري الجناح أداما تراوري مفاوضات بشأن عقد جديد.

وأنهى ولفرهامبتون الدوري في المركز 13 بعد موسم مضطرب، شهد تولي المدرب جولن لوبتيجي المسؤولية في بداية نوفمبر الماضي.

وانضم موتينيو البالغ من العمر 36 عاماً إلى وولفرهامبتون من موناكو في عام 2018، وخاض الدولي البرتغالي أكثر من 200 مباراة مع الفريق.

وقال مات هوبز المدير الرياضي لوولفرهامبتون في بيان: «لقد ساهم في نجاحنا خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية وكان له دور فعال. لذلك فهو الآن يغادر دون أي شيء سوى الشكر من النادي».

وانضم كوستا البالغ عمره 34 عاماً في سبتمبر، وسط أزمة إصابة، وسجل هدفاً واحداً في 25 مباراة.

وخاض تراوري مباراته 194 مع الفريق في آخر مباريات الموسم على ملعب أرسنال، في نهاية عقد مدته خمس سنوات وقعه عند انضمامه من ميدلسبره في نفس العام مع موتينيو.

ومع ذلك، لا يزال الدولي الإسباني البالغ عمره 27 عاماً جزءاً من خطط لوبتيجي للموسم المقبل.

وقال هوبز: «أداما لاعب نرغب في الاحتفاظ به وما زلنا نتحدث معه. لقد انتهى عقده الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق لذلك ستستمر المفاوضات».