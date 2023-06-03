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نادال نحو الخيار الأخير

نادال نحو الخيار الأخير
3 يونيو 2023 13:30

باريس(د ب أ)

خضع لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال لجراحة مساء أمس الجمعة، في محاولة لاكتشاف مدى الإصابة التي يعاني منها في الفخذ.
ويتوقع أن يغيب اللاعب الفائز بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت في يناير الماضي، ولكنه لم يتعاف منها بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن نادال اضطر للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى، لما يقرب من عقدين من الزمن، حيث أكد أن فريقه لم يكن قادراً على إيجاد حل لهذه المشكلة، مما جعله يلجأ للخيار الأخير بالتدخل الجراحي. 

وأعلن نادال، الذي أتم عامه الـ37 اليوم السبت، الشهر الماضي أنه سيحصل على فترة للراحة، ربما لبقية الموسم، قبل أن يخوض ما يتوقع أن يكون موسمه الأخير، في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين العام المقبل.
وكشف ممثلو نادال عن التدخل الجراحي أمس الجمعة، حيث خضع الفائز بـ14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة، لفحص بالمنظار على عضلة القطنية اليسرى في برشلونة. وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق اليوم السبت.

نادال
رولان جاروس
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