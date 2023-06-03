مصير راموس خلال أيام

باريس (رويترز)

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، رحيل المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن صفوفه.

وانضم راموس «37 عاماً» إلى النادي الفرنسي في صفقة مجانية قبل موسم 2021-2022، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق لتمديد حقبته مع ريال مدريد والتي امتدت 16 عاماً.

ولم يحسم اللاعب مصيره سواء باستكمال المسيرة أو الاعتزال، حيث ينتظر أن يتخذ قراره في ضوء العروض المقدمة له.

ويرحل راموس، الذي فاز بكأس العالم مرة واحدة وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا، بخلاف الكثير من الألقاب مع ريال مدريد، عن صفوف النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وخلال موسمين قضاهما في صفوف النادي الفرنسي، فاز راموس بالدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة.

وشكر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان راموس على جهوده لصالح النادي.

وقال في بيان: «هذا المزيج من الروح القيادية لسيرجيو وروح الفريق والاحترافية، إلى جانب خبرته على أعلى المستويات، جعل منه أسطورة كرة قدم حقيقية وتشرفنا بوجوده في باريس».