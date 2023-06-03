نجوم منتخبنا يشاركون في الدوري العالمي للبادل

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انضمام 4 لاعبين من المنتخب الوطني، إلى نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم المشاركين في بطولة الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج»، الحدث الأول من نوعه على الإطلاق، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري، وتستضيف منافساته كوكاكولا أرينا.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، عبدالله أهلي، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله، وفارس الجناحي، وسالم الهولي، وتعد مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني في هذه البطولة العالمية تجربة مهمة حيث يشارك كل لاعب في فريق مختلف ليحصل كل لاعب على فرصة للعب إلى جانب أفضل لاعبي البادل في العالم، مما يسهم في تطور مهاراتهم وزيادة خبراتهم من خلال منافسة المصنفين الأوائل.

ويتمتع عبدالله أهلي بحرفية عالية، وهو مصنف رابعاً على مستوى الدولة، كما أنه فاز بلقب بطولة ند الشبا الدولية للبادل وكأس أبطال العرب، وكأس الخليج للبادل، ويشارك عبدالله أهلي مع فريق «شيتاز»، الذي يضم أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وكلاهما مصنفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، بالإضافة إلى فرناندو بيلاستيجوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميجيل يانجواس الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة على العالم.

وانضم عبدالله عبدالعزيز عبدالله إلى صفوف فريق «جاجوارز» الذي تقوده أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتان في المرتبة الثالثة عالمياً، ويضم مجموعة من أمهر اللاعبين على مستوى العالم، من بينهم كارلوس دانيال غوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيمو جونزاليس لوك المصنف الثالث عشر، وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة السابعة والأربعين، ويمتلك عبدالله عبدالعزيز حضوراً قوياً على أرض الملعب ويحتل عن جدارة المرتبة السادسة على مستوى الدولة وفقًا لتصنيف اتحاد الإمارات للبادل.

وانضم فارس الجناحي إلى صفوف فريق «بانثرز» الذي يضم أوغسطين تابيا المصنف الأولَ على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس جونزاليس المصنفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز جرانادوس، الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة، ويتمتع فارس الجناحي بموهبة كبيرة وهو مصنّف ثامناً على مستوى الدولة وفقا لاتحاد البادل.

ويشارك سالم الهولي مع فريق «تايجرز»، الذي يضم مارتا أورتيجا، التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا الذي يحتل المرتبة التاسعة، كما يزخر هذا الفريق بالعديد من النجوم من بينهم فيكتوريا إجليسياس سيجادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينجوتو المصنف الثاني عشر، وبين اللاعبين الرئيسيين الآخرين خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي، التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة.

وتضفي مشاركة اللاعبين الإماراتيين المتميّزين بانضمامهم إلى 24 من كبار الأسماء الرياضية القادمة من أنحاء متفرقة من العالم، المزيد من الأجواء الحماسية التي ستشعل المنافسة الشرسة بين الفرق الأربعة، ويشهد هذا الحدث العالمي الذي يدمج بين الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية والفنية منافسة مشوّقة بين فرق عالمية تتخلله حفلات موسيقية وغنائية تقام على مدار 4 أيام، ويشكل الموسم الافتتاحي لهذه البطولة تجربة لا مثيل لها، حيث سيتم إحياء حفلات تؤديها مجموعة من النجوم.