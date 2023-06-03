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باروت يقود الجزيرة الحمراء في «الأولى»

باروت يقود الجزيرة الحمراء في «الأولى»
3 يونيو 2023 12:00

رأس الخيمة (الاتحاد)
تعاقد نادي الجزيرة الحمراء مع المدرب الوطني عيد باروت، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.
وتم الإعلان عن التعاقد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي بحضور سيف حمد بن قضيب الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي الغزالي نائب الرئيس، وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام، وحسن الزعابي المشرف العام على الفريق الأول، ومحمد النقبي مدير الفريق.
وقام سيف حمد الزعابي بتوقيع العقد مع المدرب الوطني عيد باروت، متمنياً له التوفيق وأن يحقق مع الفريق كل الآمال المرجوة.
وقال سيف حمد الزعابي: «عيد باروت غني عن التعريف وليس غريباً على النادي، فقد سبق له تدريب الفريق في بداية مشواره التدريبي ويعتبر مكسبا لنادينا باعتباره من الشخصيات الرياضية الوطنية المتميزة ونؤكد على دعم مجلس الإدارة له في مهمته مع الفريق وثقتنا كبيرة في قدرته على قيادة الفريق وتطويره ليكون من الفرق التي لديها القدرة على المنافسة في دوري الدرجة الأولى».
ووجه الزعابي الشكر للمدرب سمير الذي تولى قيادة الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري ونجاحه في إعادة الروح والحماس للاعبين وإنهاء الدوري بتحقيق نتائج إيجابية.
وأعرب عيد باروت عن شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي على الثقة التي أولاه إياها، مؤكداً أنه ليس بغريب عن النادي، وقال: «سبق لي تدريب الفريق في بداية عملي بالتدريب وكان بالفعل فاتحة خير على مشواري التدريبي وقيادة العديد من الفرق الشهيرة، واليوم أعود لتدريب الفريق في تحد جديد وفي موسم مختلف نظراً لقوة الفرق والتنافس الشديد المنتظر في المسابقة لكن فريق الجزيرة الحمراء يملك عناصر جيدة ويسانده طموح وتطلعات مجلس الإدارة وجماهير النادي وأتمنى أن تتكلل الجهود بالنجاح».
أكد باروت أن مشواره مع التدريب بدأ من فريق الجزيرة الحمراء ثم الظفرة كأول مدرب وطني في دوري المحترفين ثم توالت محطاته التدريبية بتدريب فرق أندية النصر والوصل والإمارات والشعب والفجيرة والإمارات مرة أخرى ثم العودة للبداية بقيادة فريق الجزيرة الحمراء في الموسم الجديد.

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