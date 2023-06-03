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زاناردي يُدشن «التجربة الرابعة» من «القلعة البرتقالية»

زاناردي يُدشن «التجربة الرابعة» من «القلعة البرتقالية»
3 يونيو 2023 11:30

رضا سليم (دبي) 
يبدأ فريق عجمان مرحلة جديدة في مسيرته بدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، بعدما تعاقد مع البرازيلي كايو زاناردي، ليقود «البرتقالي» خلفاً للصربي جوران توفيجدريتش، وهي مرحلة التحول من المدرسة الصربية إلى البرازيلية في التدريب.
ولدى زاناردي دراية كبيرة بالدوري والأندية، وأيضاً باللاعبين، حيث خاض تجربة مع 3 أندية، كان آخرها البطائح في الموسم المنتهي، وتمت إقالته، بعدما تراجعت نتائج الفريق، ويأتي التعاقد مع عجمان في التجربة الرابعة.
وتحلم جماهير «البرتقالي» بمواصلة مسلسل التألق في الموسم الجديد، بعدما شهد الموسم المنتهي نتائج غير مسبوقة، سواء على مستوى عدد النقاط، بعدما حصد الفريق 44 نقطة للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين أو على مستوى المركز السادس في الترتيب العام للمسابقة، والذي حققه للمرة الأولى أيضاً، بجانب المستوى المتميز الذي قدمه الفريق على مدار الموسم ونجح في دخول مربع الكبار عدة مرات، وهو ما زاد من حلم الجماهير في أن يحقق الفريق أفضل من الموسم الماضي.
وخاض زاناردي التجربة الأولى مع النصر في موسم 2019-2020، إلا أن إدارة «العميد» قررت إعفائه من القيادة الفنية للفريق، بعد جولتين فقط من الدوري، إذ تعادل الفريق في الجولة الأولى أمام الوصل، وخسر أمام عجمان بنتيجة 1-3 في الجولة الثانية، ولم يجمع سوى نقطة واحدة، كما جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات في كأس الخليج العربي.
وتعاقد المدرب البرازيلي مع خورفكان في أكتوبر 2020، خلفاً للإسباني كانيدا، الذي تقدم باستقالته، وتمت إقالته بعد الجولة الحادية عشر لدوري المحترفين، بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام الجزيرة 0-4، في موسمه الثاني مع الفريق حيث حصد 15 نقطة بالموسم الحالي من 11 مباراة، وودع الكأس الغالية من دور ال16، وخرج من الدور التمهيدي لكأس الرابطة.
وعاد زاناردي إلى «دورينا» مجدداً في الموسم الماضي مع البطائح الفريق الجديد في دوري المحترفين، إلا أن إدارة النادي أقالته بعد الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين بعد خسارة الفريق أمام شباب الأهلي 0-6، ولم يجمع المدرب سوى 9 نقاط.

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دوري أدنوك للمحترفين
كايو زاناردي
خورفكان
عجمان
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