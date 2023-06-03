سان جيرمان يتخلص من «الماتادور»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي فضلت التخلص من قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس «37 عاماً»، وأعلنت رسمياً عدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وكان «الماتادور» الإسباني انضم لباريس قبل عامين، وعاش بعض الصعوبات في موسمه الأول بسبب الإصابة وعدم سرعة التأقلم، ولكنه أبلى بلاءً حسناً في الموسم الثاني 2022-2023، وأصبح ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بعد حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما ولاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، حيث شارك في 44 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً.

ورغم هذه المحصلة الطيبة إلا إن إدارة باريس رأت عدم الاحتفاظ به ربما لكبرسنه، وتقبل «الماتادور» الإسباني الأمر بصدر رحب، وكتب عبرصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: كانت تجربة رائعة تلك التي ارتديت فيها القميص الأحمر والأزرق وعشت مغامرة لا تُنسى في باريس، وأشكر الجميع على مساندتهم وحبهم.. هلا باريس.

ويلعب راموس آخر مباراة له أمام كليرمون في الجولة الأخيرة للدوري الفرنسي، وقال إنه يتعجل تلك اللحظة التي يواجه فيها جماهير «حديقة الأمراء»، للتعبيرعن امتنانه لوقوفها بجانبه، وعلق قائلاً: إنه يوم خاص جداً وأقول فيه إلى اللقاء ربما في مرحلة أخرى من حياتي.

ولم يتحدث راموس عن خططه بالنسبة للمستقبل، وما إذا كان سيعود إلى إسبانيا، أم سيواصل مغامرته في أوروبا.

وكشفت مصادرصحفية سعودية أن نادي النصر يهتم بالحصول على خدماته من أجل تعزيز قدراته الدفاعية في الموسم الجديد.

وأضافت المصادر نفسها أن إدارة النصر أصبح بمقدورها أن تبدأ التفاوض مع راموس رسمياً، بعد أن أصبح الطريق ممهداً لإتمام الصفقة، ولم تذكرالمصادر نفسها أية معلومات بشأن قيمة الصفقة أو مدتها.

ويملك سيرجيو راموس سجلاً حافلاً بالمباريات والأهداف والألقاب والبطولات أكثرها وأهمها مع ريال مدريد، الذي نال شرف ارتداء شارة الكابتن فيه لسنوات طويلة، لعب خلالها 469 مباراة وسجل 72هدفاً وأسهم بقوة في البطولات الكثيرة التي حصل عليها الريال خلال الفترة من 2005إلى 2021.

وبدأ راموس مسيرته الاحترافية في إشبيلية موسم 2003-2004، حيث لعب 39 مباراة وسجل هدفين. ولعب لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و17 و19 و21سنة وتم تصعيده للفريق الأول في 2005، إلى أن استبعده لويس إنريكي المدير الفني وقتها ولم يضمه إلى قائمة «الروخا» المشاركة في كأس العالم 2022.