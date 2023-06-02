صنز يستعين ببطل 2020

لوس أنجلوس (أ ف ب)

توصل فينيكس صنز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى اتفاق للتعاقد مع مدرب لوس أنجلوس ليكرز السابق فرانك فوجل، حسب ما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وقاد فوجل "49 عاماً" ليكرز مع نجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، للظفر بلقب الدوري عام 2020 في فقاعة أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث أقيمت المنافسات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأقال ليكرز فوجل من مهامه بعدما فشل في قيادته إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في موسم 2021-2022، ليحل بدلاً منه دارفين هام، الذي قاده هذا الموسم إلى نهائي المنطقة الغربية (خسر أمام دنفر ناغتس صفر-4).

وذكرت شبكة "إي اس بي أن" أن صنز وفوجل يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة، من شأنها أن تجعله يتولى منصبه بعد إقالة فينيكس لمدربه مونتي وليامس، الذي عين في وقت سابق من هذا الأسبوع مدرباً لفريق ديترويت بيستونز، في مايو، جراء خسارته في سلسلة من ست مباريات في الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية أمام ناغتس.

وسيشرف فوجل في فينيكس على فريق يعج بالنجوم أمثال كيفن دورانت وديفن بوكر وكريس بول.

وقاد فوجل الذي أشرف أيضاً على إنديانا بايسرز وأورلاندو ماجيك ،الفرق التي دربها إلى "بلاي أوف" في 7 من 11 موسماً قضاها كمدرب رئيس.