«هويته بصرية» لاتحاد الرياضة للجميع

دبي (وام)

أطلق اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، هويته البصرية الجديدة التي تحتفي بشعار «معاً للرياضة للجميع»، وتعكس مساهمته في بناء مجتمع رياضي صحي مستدام، وتمزج الهوية الجديدة بين ألوان علم الإمارات، والإشراقة المستقبلية لإسهام الاتحاد في تعزيز دور الرياضة المجتمعية، وحدد الاتحاد 4 ركائز أساسية لتنفيذ برامجه وهي النشاط البدني والصحة والعافية وجودة الحياة، وأكد سالم يوسف القصير، رئيس الاتحاد أهمية دور الاتحاد في تطوير الرياضة المجتمعية المستدامة لرفع معدل النشاط البدني، ومعدل جودة الحياة. وقال إن الهوية الجديدة تؤكد مواصلة الاتحاد دوره في تطوير الرياضة المجتمعية، وتحويل الأفكار الاستثنائية لبرامج مستدامة تلائم المجتمع الإماراتي.