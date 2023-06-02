منافسة على رقعة الشطرنج في «مدرسة 42»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، النسخة الثانية من بطولتها للشطرنج، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبمشاركة عدد من أبطال الشطرنج الأبرز على مستوى العالم.

وشارك في البطولة أبرز لاعبي الشطرنج على مستوى الإمارات، وأسهمت البطولة في إتاحة الفرصة لطلاب المدرسة للتفاعل مع مجموعة من المحترفين والتعلم من خبراتهم وتجاربهم في بيئة غير صفية، وحاز الطالب عبادة اوطه باشي، المركز الأول في المسابقة، فيما حصد ألان تيكبيديكا المركز الثاني، وجاء جيرمان تشيرنيش ثالثاً، وأبو بكر السري رابعاً، وعبد الصمد بيلا فالابيل خامساً. وكرمت المدرسة الفائزين بجوائز قيمة.