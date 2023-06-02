زايد بن حمد يستقبل وفد الجمعية الصينية للخيول العربية

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، بحضور محمد الحربي، المدير العام للجمعية، وفد الجمعية الصينية للخيول العربية.

واطلع الوفد، خلال اللقاء، على التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاهتمام بالخيول العربية، وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للملاك والمربين والعارضين، وتنظيم الفعاليات والمسابقات المختلفة محلياً ودولياً، في ظل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون في مجالات تدريب الكوادر الصينية في التحكيم والتنظيم، بالإضافة إلى العارضين للخيول، والاستفادة من خبرات جمعية الإمارات للخيول العربية في تسجيل وتوثيق الخيل العربية، واستعراض أوجه التعاون في تنظيم البطولات والمزادات والمنتديات ومعارض الخيل العربية.

وأبدى الوفد الصيني حرصه على اقتناء أفضل سلالات الخيل العربية من الإمارات، وتطوير صناعة الخيل العربية في الصين، ودعم جهودها في تنظيم البطولات الدولية للخيل العربية.

وضم الوفد الصيني ران إيريك شو، نائب الأمين العام للجمعية الصينية للخيول العربية الأصيلة، منظم مهرجان الصين الدولي للخيل العربية 2023، ويو وانج ممثل مدير مركز التبادل الدولي في جمعية صناعة الخيول الصينية، وهيمي وانج، ممثلة الأمين العام لجمعية صناعة الخيول الصينية، وفانجهوا شي، ممثل وزارة التجارة في مقاطعة لياونينغ، وهونغجون غو، ممثل مكتب التجارة ببلدية شنيانغ، والبروفسور تات إن جي، مؤسس التجارة العالمية المتحدة، والبروفسور جوني إيب، نائب رئيس صندوق الاستثمار العالمي.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان استعداد جمعية الإمارات للخيول العربية لتقديم جميع أشكال الدعم والخبرات للأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية، وتسخير كل الإمكانات التي تتمتع بها الجمعية لمساعدتهم، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم في تنظيم وإقامة مهرجانات الخيول في جميع أنحاء الصين.

وقال: «إن الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ دورها الريادي في مجال تعزيز الاهتمام بالخيول العربية، للحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق الذي يعد جزءاً أساسياً من هوية الإمارات».

وأضاف أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع أساساً متيناً لدعم واهتمام الإمارات بالخيول العربية، وحرص على توفير أفضل بيئة محفزة للمربين والملاك في العالم للحفاظ على سلالات الخيل العربي، والاهتمام بنشرها في مناطق جديدة، نظراً لارتباط الخيل العربي بتقاليد وإرث وثقافة الإمارات والخليج والعرب بشكل عام.

من جهته، وجَّه ران إيريك شو، الدعوة للشيخ زايد بن حمد آل نهيان لحضور المهرجان المقرر في شينيانغ بحلول سبتمبر المقبل، وعبّر عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الإماراتية الكبيرة في مجال الخيول العربية، ونقل التجربة إلى الصين.