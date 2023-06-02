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الأولمبية تواصل اجتماعاتها مع الاتحادات للتعريف بخدماتها الرقمية

أرشيفية
3 يونيو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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واصلت اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعاتها التنسيقية مع جميع الاتحادات الرياضية للتعريف بجميع المميزات والخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية للجنة الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية.
وتسعى اللجنة الأولمبية الوطنية إلى تحقيق الأهداف الـ 6 للمنصة الرقمية للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظام رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات الرياضية على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل في الدورات الرياضية من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة في عمليات وإجراءات التسجيل في الدورات الرياضية من قبل الاتحادات.
كما تشمل أهداف المنصة الرقمية للجنة الأولمبية الوطنية بناء نظام حديث يعتمد على أطر الحماية القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف المعنية المرتبطة بعمليات التسجيل في الدورات الرياضية، والمتابعة الفنية لأداء لاعبي الاتحادات الرياضية في البطولات والدورات الرياضية المؤهلة للألعاب الأولمبية. وتتضمن المنصة محتوى رقمياً فريداً من نوعه في تسجيل البيانات الرياضية الخاصة بالمشاركين واللاعبين وأفراد البعثات الرياضية التى سوف تشارك فيها الاتحادات الرياضية الوطنية باسم الإمارات.

اللجنة الأولمبية الوطنية
الاتحادات الرياضية
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