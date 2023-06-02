مشاركة إيجابية للمواي تاي والكيك بوكسينج في القافلة الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مشاركة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في أنشطة مبادرة القافلة الرياضية الخاصة باستكشاف المواهب، التي أقيمت في مجمع دانوب سبورت وورلد بدبي على مدار 4 أيام نجاحات مميزة ومكتسبات هامة لمسيرة تقدم وازدهار المواي تاي. وتأتي مشاركة الاتحاد في المبادرة ضمن خططه المتواصلة ومساعيه الحثيثة لدعم وتطوير اللعبة ونشر ثقافتها على مستوى الدولة والتعريف بإنجازاتها العالمية والقارية والإقليمية، وما حققته من مكتسبات خلال الفترة الزمنية القياسية منذ تأسيس الاتحاد.

وأقيمت المبادرة بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الرياضيين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، وشهدت مشاركة يومية واسعة من قبل أندية ومجتمع المواي تاي على مستوى الدولة، وتم خلالها استعراض فنون اللعبة ومهارات اللاعبين خلال النزالات والمواجهات المباشرة، كما شهدت المشاركة تقديم حصص تدريبية لعموم أفراد المجتمع المشاركين في أنشطة القافلة الرياضية وذلك بإشراف نجوم المنتخب الوطني للمواي تاي بقيادة الياس حبيب علي، الأمر الذي لاقى إقبالا واسعاً واستحسانا كبيرا للمشاركة المميزة للاتحاد في دعم مسيرة نجاح المبادرة.

وزار جناح الاتحاد في اليوم الختامي الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لجناح اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وذلك بحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي، والدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.

في المقابل كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الاتحاد تقديرا لمشاركتهم الناجحة في مبادرة القافلة الرياضية وتسلم الدرع التقديري طارق محمد المهيري الذي بدوره وجه الشكر لمعاليه وللقيادة العامة لشرطة دبي، كما تقدم بالشكر للدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، تثمينا لدورهم المميز في تنظيم مبادرة القافلة الرياضية الخاصة لاستكشاف المواهب، بمشاركة أكثر من 30 اتحادا وأكاديمية رياضية، ما يؤكد الحرص الكبير على دعم الاتحادات وتعزيز الهدف المشترك والطموح المتواصل لاكتشاف وإعداد المواهب ورفدهم للمسيرة الرياضية.

وقال: «سعداء بمشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في أنشطة المبادرة التي جاءت وفق توجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات، ودعمه الكبير لخطط تطوير اللعبة وتسليط الضوء على مكانة قاعدتها المميزة والإقبال الواسع الذي تشهده في السنوات الأخيرة في ظل التطورات التي حققتها اللعبة في تمثيلها الخارجي لرياضة الإمارات على صعيد البطولات الدولية والقارية والإقليمية، كما نؤكد أن هذه المشاركة حققت الأهداف المرجوة وأسهمت بتوسيع نطاق خططنا الرامية لمواصلة نشر ثقافة اللعبة في جميع المناسبات والمبادرات والفعاليات الرياضية على مستوى الدولة».