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بصمة أولى لـ«سيدات الجودو» في «دوشانبي للجراند بري»

بصمة أولى لـ«سيدات الجودو» في «دوشانبي للجراند بري»
3 يونيو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت، أمس الأول، بنادي الفجيرة للفنون القتالية، الدورة التدريبية السنوية لمدربي الجودو لفئة المستوى الثاني لعام 2023 التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الوطنية والأكاديمية الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للجودو.
يشارك في الدورة 25 دارساً من مختلف مناطق الدولة. حضر مراسم الافتتاح محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، مشرف الجودو المحلي، نيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، متمنياً التوفيق لتلك الصفوة من المدربين الجدد.
وتشتمل فعاليات الدورة على محاضرات نظرية وعملية تطبيقية متنوعة، والتي سخر لها الاتحاد بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية متطلبات النجاح كافة، وسط تجاوب كبير من المشاركين من الجنسين.
وثمَّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، المشاركة الإيجابية في الدورة التي تزامنت مع ميلاد مراكز الجودو الجديدة للجنسين على مستوى الدولة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاكتشاف المواهب مواكبة لانطلاقة تلك المراكز في صالة النهيانية بمدينة العين ومركز المزهر في دبي ومركز القرائن 2 في الشارقة ومركز سيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء والتي تأتي ترجمة لجهود الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لتبوؤ الصدارة واعتلاء منصات التتويج المحلية والإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، استهل، أمس، منتخبنا للجودو مشواره في بطولة دوشانبي للجراند بري، بتصفيات الدور التمهيدي للوزن الخفيف للجنسين الذي شهد مشاركة الثلاثي نارمند وباتسو وبشيرا، حيث خسر لاعبنا نارمند أمام بطل بريطانيا فرير مايكل في وزن تحت 66 كجم، بنتيجة 1/0 بعد مباراة متكافئة نال فيها خصمه إنذارين وكاد يخسرها، لولا عامل وقت المباراة، لكن مشاركة الشاب الصاعد نارمند إيجابية تبشر بمستقبل واعد.
فيما تفوقت باتسو على بطلة طاجيكستان جولندرافا في وزن تحت 57 كجم في الدور التمهيدي، وسط مؤازرة أكثر من 3 الآف مشجع طاجيكي احتشدوا مبكراً لتشجيع أبطالهم الذين بلغ عددهم 34 لاعباً ولاعبة، كأكبر وفود البطولة، كما تمكنت لاعبتنا من تخطى البطلة الأميركية ماريا هولجوين في الدور الثاني، فيما خسرت في دور الثمانية أمام بطلة إيطاليا المصنفة الأولى الشابة كاباني دياس، ولعبت مساء أمس على الميدالية البرونزية مع الصينية كاي يو، ويبقى أمام منتخبنا منافسات الوزن الثقيل. 
وفي منافسات وزن تحت 52 كجم، فازت لاعبتنا بشيرا على بطلة أوزبكستان جورافيا بعد تمديد وقت المباراة للفوز بالاسكور الذهبي، إلا أنها خسرت أمام الصينية زهو يونج في دور الثمانية ضمن تصفيات تلك المجموعة التي ضمت 23 لاعبة من مختلف الجنسيات.

اتحاد الجودو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
الجودو
منتخب الجودو
دوشانبي
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