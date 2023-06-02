ديوكوفيتش يجتاز «اختبار فوكينا»

باريس (أ ف ب)

احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثالثاً عالمياً، لثلاث مجموعات وإلى أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة، للتغلب على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-6 (7-4) و7-6 (7-5) و6-2 في الدور الثالث من بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وقال ديوكوفيتش الذي بلغ دور الـ 16 في البطولة الفرنسية للعام الـ 14 توالياً: "كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة وبدنية. لعبنا ثلاث ساعات فقط في أول مجموعتين. اعتقدت أنه إذا خسرت المجموعة الثانية فسوف نلعب لمدة خمس ساعات".

وأثنى ابن الـ 36 عاماً على منافسه قائلاً: "هو مقاتل رائع وليس هناك الكثير من نقاط الضعف في اسلوب لعبه" و"لكن الفوز هو فوز وأنا فخور جداً بالطريقة التي لعبت بها اليوم".

ويواجه المصنف أول سابقاً والذي أثار الجدل مع انطلاق البطولة بسبب تعليقاته عن أزمة كوسوفو، البولندي هوبرت هوركاش المصنف 13 أو البيروفي خوان بابلو فارياس.

وقام ديوكوفيتش مرات عدة بحركات أوحت أنه يعاني من آلام في فخذه الأيسر، كما طلب وقتاً مستقطعاً طبياً لتدليك فخذه مع نهاية المجموعة الثانية، على الرغم من أن ذلك لم يحد من تحركاته داخل الملعب.

وكان الصربي تعرض في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير لتمزق في فخذه الأيسر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الظفر بلقبه الـ 22 الكبير في بطولات جراند سلام، معادلاً رقم الإسباني رافايل نادال الغائب عن رولان جاروس للاصابة.

وحصل دافيدوفيتش "34 عالمياً" على أكثر من فرصة في المجموعتين الأولى والثانية، إلا أن ديوكو عرف كيف يرد وتحديداً خلال النقاط الحاسمة.

وتقدم الإسباني في المجموعة الأولى مرتين 3-2 ثم 6-5، لكن المصنف ثالثاً عالمياً استعاد المبادرة سريعاً في حين انهار دافيدوفيتش في الشوط الفاصل.

في الثانية، تقدم الإسباني 2-صفر وحصل لاحقاً على فرصة للحسم والنتيجة 6-5 لصالحه والإرسال مع ديوكوفيتش، قبل أن يقع في المحظور مجدداً.

ولم يترك الصربي أي فرصة للإسباني في المجموعة الثالثة ليسحمها لصالحه فالمباراة.

وحقق الإيطالي لورنتسو سونيجو "48 عالمياً" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قلب تأخره أمام الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً والفائز مؤخراً بدورة مونتي كارلو لماسترز الألف، بمجموعتين إلى فوز مستحق 5-7 وصفر-6 و6-3 و7-6 (7-5) و6-3.

وبات روبليف ثالث لاعب من العيار الثقيل يغادر من الأدوار الأولى البطولة الفرنسية، بعد مواطنه دانييل مدفيديف الثاني عالمياً في الدور الأول والإيطالي يانيك سينر (8).

بدأ روبليف المباراة بطريقة ساحقة، وفاز بالمجموعتين الأولى والثانية بعد ساعة و20 دقيقة فقط، قبل أن ينتفض سونيجو ويستعيد ثقته بنفسه ويفوز بمجموعتين ليعادل النتيجة 2-2.

وفي المجموعة الخامسة الفاصلة، لم يترك الإيطالي أي فرصة لمنافسه فارضاً تفوقه بعد 3 ساعات و42 دقيقة.

وضرب سونيجو في ثمن النهائي موعداً مع روسي آخر هو كارن خاتشانوف الفائز على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-4 و6-1 و3-6 و7-5 (7-5).

وفي مباراة ماراثونية، فاز النمساوي سيباستيان أوفنر على الإيطالي فابيو فونينيي 5-7 و6-3 و7-5 و1-6 و6-4.