كوزمين أفضل مدرب في تاريخ كرة الإمارات

سلطان آل علي (دبي)

يملك الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، تاريخاً حافلاً بالإنجازات، وبطولاته تتحدث عن نفسها، فاسمه ارتبط بالألقاب مع كل الأندية التي تولى تدريبها، ويستحق من واقع الأرقام أن يكون أفضل مدرب في تاريخ كرة الإمارات. لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي حققه كوزمين مع «الملك» في ختام الموسم، هو مفتاح المدرب الكبير ليدخل قائمة أكثر 10 مدربين في العالم تحقيقاً للبطولات في تاريخ كرة القدم على مستوى الأندية بالدرجات العليا.

وبلغ عدد بطولات كوزمين 22 لقباً مع كل الأندية التي دربها خلال 22 عاماً، وهو ما يجعله في المركز العاشر، متساوياً مع الإيطالي جيوفاني تراباتوني، والذي حقق العدد نفسه مع الأندية خلال 32 عاماً.

حقق كوزمين بطولاته الـ22 مع 9 أندية مختلفة، ويبقى شباب الأهلي في الصدارة بـ8 ألقاب، وأصبح الشارقة ثانياً «4 ألقاب»، وبعده العين الإماراتي والهلال السعودي بواقع «3 ألقاب» لكل فريق، وستيوا بوخاريست الروماني بلقبين اثنين، وأخيراً السد القطري وجيانجسو الصيني بلقب مع كل منهما، وفي المركز التاسع على مستوى المدربين بـ25 بطولة، يأتي الألماني أوتمار هيتسفيلد والذي جمعها خلال 31 عاماً، وتقدم في هذا الموسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في القائمة بوصوله إلى 26 بطولة خلال 28 عاماً في عالم التدريب، ليتساوى مع الاسكتلندي جوك ستين خلال «25 عاماً»، والبرازيلي سكولاري عبر «41 عاماً»، والبرتغالي مورينيو في خلال «23 عاماً» بالعدد نفسه من الألقاب.

وفي المركز الرابع يأتي المخضرم الأوكراني لوبانوفسكي الذي حصد 29 بطولة على مدى 42 عاماً في القيادة الفنية، وثالثاً الإسباني الصاعد بشكل متسارع وقياسي بيب جوارديولا، حيث وصل إلى 33 بطولة خلال 14 عاماً فقط، وما زالت أمامه بطولتان في هذا الموسم، ولا يتفوق عليه إلا ميرتشا لوشيسكو «35 لقباً» في 42 عاماً، والسير أليكس فيرجسون الذي ينفرد بصدارة القائمة بـ49 بطولة خلال 39 عاماً.

أرقام قياسية

ولا يخفى على أحد أنّ كوزمين هو أكثر المدربين حصداً للبطولات في كرة الإمارات، بواقع 15 بطولة خلال 8 مواسم، بواقع لقب لكل نحو 20 مباراة مع الأندية الإماراتية، ويعد كوزمين صاحب الأرقام القياسية في جميع المسابقات، فهو أكثر من حقق لقب الدوري بـ4 مرات، منها 3 متتالية في «إنجاز استثنائي»، ومع فريقين مختلفين، وأكثر من نال كأس السوبر بـ5 مرات منها 3 متتالية، وأكثر من رفع كأس الرابطة «3 مرات»، وأكثر من حقق لقب كأس رئيس الدولة بمرتين متتاليتين «متساوياً مع إيريك سميث ولابولا وبيلاتشي»، إضافة إلى أنه أكثر من حقق جائزة أفضل مدرب في الموسم من رابطة المحترفين بـ3 مرات.

ويبقى أن حصد 8 بطولات مع شباب الأهلي فقط، هو الرقم الأعلى لمدرب مع نادٍ واحد في تاريخ أندية الإمارات.

الجدير بالذكر أنّ كوزمين خرج 18 مرة بطلاً أو وصيفاً من أصل 33 بطولة متاحة له «مواسم كاملة» في مسيرته بالإمارات، ما يشكل 55% من الإجمالي.

وبالحديث عن أرقامه في كرة الإمارات، بلغ عدد مباريات كوزمين 339 مباراة، حقق الفوز 195 مرة، والتعادل 91 مرة، بينما لم يخسر إلا 53 لقاء، وتبلغ نسبة النقاط المحققة 66.4%، وعلى مستوى التهديف، سجلت أندية كوزمين 628 هدفاً بمعدل 1.85 هدف كل مباراة، واستقبلت 318 هدفاً بمعدل أقل من هدف كل مباراة، كما حافظ على نظافة الشباك في 122 مباراة، ما يوازي 36% من الإجمالي.

الثلاثية.. إنجاز حقيقي

ويحمل التاريخ حالةً استثنائية حققها «القيصر الروماني»، وهي جمع 4 بطولات خلال موسم واحد «مع المؤجلة»، والإنجاز الحقيقي هو «الثلاثية»، حيث إن كوزمين حقق 3 بطولات بموسم واحد في 3 مناسبات مختلفة «2 مع شباب الأهلي و1 مع الشارقة»، الأولى مع شباب الأهلي موسم 2013-2014، عندما نال لقب الدوري وكأس الرابطة وكأس السوبر، كما وصل إلى نهائي البطولة الرابعة بكأس رئيس الدولة وحصد «الوصافة»، وحقق الثلاثية للمرة الثانية مع شباب الأهلي في 2016-2017 بكأس السوبر وكأس الرابطة وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وحقق هذا الموسم 2022-2023 الثلاثية للمرة الثالثة بكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الرابطة، ويمثّل ما حققه كوزمين 50% من إجمالي الثلاثيات التاريخية التي يبلغ عددها 6 مرات «3 لشباب الأهلي و1 العين و1 الشارقة».

3 من أطول 5 سلاسل في التاريخ

سجل كوزمين اسمه في أرقام متميزة كثيرة منها سلسلة عدم الخسارة في كل البطولات، حيث يوجد اسم «الروماني»، في 3 من أصل أطول 5 سلاسل في التاريخ، حيث تمكّن من عدم الخسارة في 23 مباراة متتالية مع شباب الأهلي 2015، و23 مباراة مع العين 2012، و20 مباراة مع شباب الأهلي 2013، إضافةً إلى أنه لم يخسر في 16 مباراة متتالية مع الشارقة في 2022، وهو الرقم القياسي لـ«الملك» في تاريخه.

ويملك كوزمين رقماً تاريخياً كبيراً بعدم الخسارة على ملعبه في استاد راشد مع شباب الأهلي، خلال 39 مباراة متتالية في كل البطولات، واجه فيها 22 منافساً مختلفاً محلياً وقارياً، وفاز 27 مرة وتعادل 12.

وفي الدوري تحديداً لم يخسر كوزمين على ملعبه، إلا 11 مرة خلال 8 مواسم، وأحدها بسبب قرار انضباطي، وحقق رقماً متميزاً بالفوز في جميع مبارياته على ملعبه بالدوري مع العين في 2011-2012، حيث فاز في 12 مباراة من 12 مسجلاً 30 هدفاً، ولم يستقبل إلا 4 أهداف، كما خرج مع شباب الأهلي من موسم 2015-2016 من دون تلقي أي خسارة على ملعبه في جميع البطولات.