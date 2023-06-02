السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كفارادونا» أفضل لاعب في الموسم الإيطالي

«كفارادونا» أفضل لاعب في الموسم الإيطالي
2 يونيو 2023 23:00

روما (أ ف ب)
اختير الجناح الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أفضل لاعب للموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد عام من وصوله إلى نادي نابولي وقيادته لاحراز لقب السكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه.
ونال كفاراتسخيليا "22 عاماً" لقب الأفضل بعد تحليل الإحصائيات وكذلك تحركات جميع اللاعبين في الـ "سيري أ"، المسجلة إلكترونياً، حسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي التي ستمنح الجائزة للجورجي الأحد، على ملعب دييجو مارادونا قبل مباراة نابولي الأخيرة ضد سامبدوريا، الذي ودّع مصاف أندية النخبة.
وساهم كفاراتسخيليا الذي اشتهر بكنية "كفارادونا" تيمناً بالأسطورة الأرجنتيني مارادونا، الذي قاد الفريق للقبيه الأولين عامي 1987 و1990، بعد وصوله إلى نابولي قادماً من دينامو باتومي لتعويض رحيل القائد لورنتسو إنسينيي الصيف الماضي، بشكل كبير في اللقب والمسار الجيد في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ النادي الإيطالي ربع النهائي للمرة الأولى "خسر أمام ميلان باجمالي المباراتين 1-2".
سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات، منها 12 في الدوري حيث يعد أيضاً أفضل ممرر "10 تمريرات حاسمة".
وحصل نابولي على حصة الأسد من الجوائز اذ نال النيجيري فيكتور أوسيمهن، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 25 هدفاً في 31 مباراة، جائزة أفضل مهاجم والكوري الجنوبي كيم مين-جاي أفضل مدافع. كما اختير نيكولو فاجولي "يوفنتوس" الأفضل ما دون 23 عاماً، وإيفان بروفيدل "لاتسيو" أفضل حارس ونيكولو باريلا "إنتر" أفضل لاعب خط وسط.

أخبار ذات صلة
نابولي يودّع سباليتي وإنتر يختبر خطة النهائي الأوروبي
هامشيك يعلق حذاءه بالاعتزال
خفيتشا كفاراتسخيليا
نابولي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©