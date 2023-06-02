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26 لاعباً في قائمة منتخب اليد استعداداً لـ«تصفيات الأولمبياد»

26 لاعباً في قائمة منتخب اليد استعداداً لـ«تصفيات الأولمبياد»
2 يونيو 2023 22:09

رضا سليم (دبي)
يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال تدريباته للمرة الأولى بصالة الوصل الاثنين المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي الجديد دانيلو برستوفاك استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام خلال شهر يناير 2024، ويستمر التجمع الأول حتى يوم الجمعة المقبل، فيما سيقام التجمع الثاني خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري. 
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً، منهم 6 لاعبين من الشارقة هم الحارس محمد إسماعيل وأحمد هلال وأحمد عبدالله وطارق شاهين وسيف الأنصاري وإبراهيم القرص وهلال الضو وسعيد خلفان، ومن شباب الأهلي 5 لاعبين هم الحارس عبدالرحمن خميس وعيسى البناي ومرزوق أحمد وإبراهيم البلوشي وحمد مشموم، ومن النصر راشد سعيد وعبدالله خميس، ومن الجزيرة، عبدالحميد الجنيبي وصالح بشير وصالح جمعة وسعود سليمان ومن العين زايد الدوسري وسالم النعيمي ومحمد عبدالله، ومن مليحة بلال مال الله، ومحمد مال الله وسلطان هاشم، ومن الوصل راشد فرامرز. 

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