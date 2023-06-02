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عجمان يتعاقد مع المدرب البرازيلي زاناردي

عجمان يتعاقد مع المدرب البرازيلي زاناردي
2 يونيو 2023 21:58

رضا سليم (دبي) 
تعاقد نادي عجمان مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح وخورفكان والنصر السابق لمدة موسم قابل للتجديد، ليقود البرتقالي في الموسم الجديد خلفا للمدرب الصربي جوران توفيجدريتش الذي رحل مع نهاية الموسم، وحضر مراسم تو التوقيع ماجد محمد المزروعي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول ومحمد حسين البلوشي إداري الفريق الأول
وعبر وزاناردي عن سعادته بالثقة التي منحت له من مجلس إدارة النادي لتدريب الفريق في الموسم الجديد مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون متميزاً للفريق في كافة المسابقات.
وسبق أن قاد المدرب البرازيلي فريق النصر موسم 2018-2019، وانتقل بعدها إلى فريق خورفكان موسم 2020 وخاض تجربة جديد مع البداية في الموسم المنتهي 2022-2023 وتمت إقالته في نوفمبر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق.

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