«مصابو السيتي» جاهزون للنهائي

لندن(د ب أ)

قلل جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من المخاوف المتعلقة بعدم جاهزية عدد من لاعبي الفريق الأساسيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن جاك جريليش وكيفين دي بروين وروبين دياز ومانويل أكانجي غابوا عن المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الممتاز أمام برينتفورد. ومنذ ذلك الوقت عاد اللاعبون للتدريبات ويتوقع مشاركتهم في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان التي تقام الأسبوع المقبل في إسطنبول.

وقال جوارديولا :"تدربوا بشكل جيد في آخر حصتين تدريبيتين. كلهم بخير نوعاً ما". كما أكد جوارديولا أن الحارس البديل ستيفان أورتيجا هو من سيحرس مرمى الفريق في ويمبلي، حيث أن المدير الفني سيحافظ على سياسته في بطولة الكأس.

ولم يتلق الحارس الألماني، الذي كان يحرس عرين الفريق في مباراتين من آخر ثلاث مباريات بالدوري الممتاز، أي هدف في كأس الاتحاد هذا الموسم. وقال جوارديولا :" ستيفان سيلعب. دائماً ما أدفع بالحارس البديل في كأس الاتحاد الإنجليزي. الحارس الذي لعب في كأس الاتحاد سيلعب المباراة النهائية".

يذكر أن الحارس البرازيلي إيدرسون هو من يحرس مرمى الفريق في الدوري الممتاز ودوري الأبطال.