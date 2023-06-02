ميلان يربط لياو حتى 2028

روما (أ ف ب)

مدد مهاجم ميلان، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، البرتغالي رافايل لياو عقده مع الفريق حتى عام 2028، حسب ما أفاد نادي "روسونيري" الجمعة.

وأعلن ميلان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه "مع رافاييل سنواصل رحلتنا معاً"، من دون الإفصاح عن الشروط المالية لتجديد العقد المصاحب لزيادة كبيرة في راتب البرتغالي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

وسيزيد راتب لياو "23 عاماً" من أساس ثابت يبلغ 1.4 مليون يورو سنوياً إلى نحو 5 ملايين يورو، يضاف إليها مكافآت ليتراوح إجمالي الصفقة ما بين 6.5 مليون و7 ملايين يورو، وفقاً لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت.

وضمن السياق ذاته، أشارت صحيفة ميلانو الرياضية اليومية، أن النادي الإيطالي أضاف أيضاً شرطاً جزائياً لرحيل لياو بقيمة 175 مليون يورو، والذي يمكن أن يفعّله النادي الراغب في الحصول على خدمات البرتغالي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية في يوليو المقبل.

وكان من المتوقع أن يصل عقد الجناح السابق لنادي سبورتينج الذي تأسس في صفوفه وليل الفرنسي (2018-2019) إلى نهايته العام المقبل. وبات لياو محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بعد الأداء الرائع الذي قدّمه في العامين الماضيين، ليساهم في فوز "روسونيري" بلقب الدوري في مايو 2022 وبلوغه نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (خسر أمام إنتر بإجمالي المباراتين صفر-3).

وخاض لياو بقميص ميلان 162 مباراة منذ قدومه إلى ملعب "سان سيرو" في صيف 2019، سجل 41 هدفاً ومرر 29 كرة حاسمة.