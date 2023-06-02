«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» يطلق أجندة الفعاليات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تفاصيل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي.

ومع عودة الدورة الثانية من المهرجان، تهدف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب والترفيه التفاعلي القائم على التقنيات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية، عبر الاحتفاء باللاعبين، ومجتمع الألعاب والرياضات الرقمية، بما يؤكد دور دبي كإحدى مدن العالم الرائدة في تعزيز فرص نمو وازدهار القطاع.

وسيكون المهرجان متاحاً بشكل حصري لطلبة وطالبات المدارس يومي 21 و22 يونيو 2023، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، في حين تنطلق فعاليات قمة «جيم إكسبو» GameExpo Summit خلال الفترة ذاتها، فيما سيقام معرض «جيم إكسبو» من 23 حتى 25 يونيو، وتتاح التذاكر لحضور فعالياته عبر بلاتينوم ليست.

ويرسّخ المهرجان مكانته كحدث هو الأكثر تشويقاً للرياضات والألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لسمعة دبي كمركز عالمي للابتكار، وستتضمن فعالياته معرض «جيم إكسبو» GameExpo للاعبي ومحبي الألعاب الإلكترونية، ويسلط الضوء على الجديد من إصدارات الألعاب بما فيها «Playstation» و«Xbox» و«Ubisoft» و«Namco» إضافة إلى البطولة العالمية الجديدة الخاصة بالمؤثرين والتي ستقام تحت مسمى «Play Beyond»، وتضم عدداً من أهم اللاعبين العالميين.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان انعقاد قمة «جيم إكسبو» GameExpo، التي تدعمها الشركة المنظمة «PG Connects»، وتضم نخبة من المتحدثين من قادة القطاع حول العالم، لبحث فرص التعاون ومناقشة سبل تعزيز النمو القوي لألعاب الجيل الثالث من الشبكات «الويب 3» والذكاء الاصطناعي، حيث تتيح دورة هذا العام الفرصة لحضور القمة للاستفادة من الجلسات النقاشية، التي يشارك بها أكثر من 100 متحدث، إلى جانب ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 700 خبير ومختص ومطور في قطاع الألعاب الرقمية، كما تتوفر فرصة فريدة لهم للاطلاع على أحدث ما توصل إليه المطورون من خلال الأنشطة التفاعلية والمعارض.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء بتنظيم مهرجان متخصص بالألعاب والرياضات الرقمية الأكثر تشويقاً في المنطقة للعام الثاني على التوالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للابتكار وتكنولوجيا الألعاب. فالمهرجان يقدم فرصة استثنائية للمتخصصين في هذا المجال لتوسيع شبكة علاقاتهم مع محترفي الرياضات الرقمية، وكذلك التواصل مع اللاعبين الموهوبين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف الخاجة قائلاً: «نحن ملتزمون بجذب الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة، وهدفنا تهيئة بيئة مناسبة للرواد في هذا المجال بما يسهم في نمو القطاع. كما ستحظى العائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والعروض التي سيقدمها اللاعبون».

ويوفّر المهرجان منصة نوعية تجمع اللاعبين العالميين والمستثمرين ورجال الأعمال والمحترفين من خلال إقامة سلسلة من البطولات الإلكترونية. كما سيشهد المهرجان خلال «جيم إكسبو» GameExpo مشاركة مجموعة من العلامات التجارية التي تركز على الترفيه، لضمان تجربة متكاملة لجميع الحضور والعائلات.