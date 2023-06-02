سابالينكا تفك عقدة «الثالث» في «الرابعة»

باريس (أ ف ب)

حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية، بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى، بفوزها على الروسية كاميلا راخيموفا 6-2 و6-2، فيما أُقصيت الأميركية المصنفة ثالثة جيسيكا بيجولا أمام البلجيكية إليز ميرتنس 1-6 و3-6.

وفيما حسمت سابالينكا المباراة أمام المصنفة 82 عالمياً بسهولة، لم تخسر حتى الآن أي مجموعة في النسخة الحالية، وبلغت دور الـ 16 للمرة الأولى في مسيرتها.

تلتقي في الدور الرابع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز (30) المتوجة سابقاً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والكازاخستانية يوليا بوتينتشيفا (58).

وقالت اللاعبة البالغة 25 عاماً بعد فوزها «كل دورة مختلفة، رولان جاروس مختلفة تماماً عن أستراليا، وعلى أرضية أخرى».

تابعت اللاعبة المتوجة مطلع الموسم في ملبورن «من الجيد أن تلعب وفي رصيدك بطولة كبرى، فهذا يمنحك ثقة أكبر».

تقاسمت اللاعبتان أول أربعة أشواط، قبل أن تضرب البيلاروسية وتحسم الأشواط السبعة التالية، ثم المباراة في 67 دقيقة.

ووضعت سابالينكا حداً لإقصائها في الدور الثالث من رولان جاروس ثلاث مرات توالياً.

وتُعدّ سابالينكا من أبرز المرشحات لنيل اللقب، إلى جانب الأولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك.

في المقابل، باتت بيجولا البالغة من العمر 29 عاماً، رابع اللاعبات من المصنفات العشر الأوليات عالمياً تودّع الملاعب الترابية الفرنسية مبكراً، بعد اليونانية ماريا ساكّاري، التشيكية بيترا كفيتوفا، والفرنسية كارولين جارسيا.

وستواجه ميرتنس التي فازت في أقل من ساعة و30 دقيقة، الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا (96) وصيفة نسخة 2021، الفائزة على مواطنتها أناستاسيا بوتابوفا 4-6 و6-3 و6-0.

وكانت بيجولا بلغت في النسخة الماضية ربع نهائي البطولة، قبل أن تودّع أمام شفيونتيك التي ظفرت لاحقاً باللقب.