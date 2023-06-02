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54 % تمنح مبخوت لقب «ملك الجزيرة»

54 % تمنح مبخوت لقب «ملك الجزيرة»
2 يونيو 2023 21:30

مصطفى الديب (أبوظبي)
شكل علي مبخوت رقماً صعباً في موسم نادي الجزيرة، رغم أن الفريق أنهى موسمه في المركز الخامس لدوري أدنوك للمحترفين، حيث كان مبخوت قريباً من لقب هداف الموسم الذي أنهاه وصيفاً برصيد 27 هدفاً، وبفارق هدف واحد عن لابا كودجو، مهاجم العين، الذي حصد لقب الهداف برصيد 28 هدفاً.
وشارك مبخوت في 25 مباراة من أصل 26، وهو أكثر اللاعبين مشاركة في الجزيرة بمجموع 2250 دقيقة، ولم يكتفِ مبخوت بما سجله من أهداف، حيث حل وصيفاً في ترتيب اللاعبين الأكثر تسديداً على المرمى في البطولة، برصيد 77 تسديدة على المرمى بعد لابا المتصدر برصيد 128 تسديدة.
وسجل الجزيرة هذا الموسم 50 هدفاً بشكل عام، لتشكل أهداف علي مبخوت 54% من أهداف «فخر أبوظبي»، ليبقى دائماً ملك الجزيرة والورقة الرابحة التي يراهن عليها الجميع في النادي.
وبشكل عام، يجلس مبخوت على عرش الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 208 أهداف، جاءت من خلال المشاركة في 279 مباراة منذ أن بدأ المشاركة مع الجزيرة في 2009. 

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نادي الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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