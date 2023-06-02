شركة الحكام تدين الإساءة إلى أنتوني تايلور

لندن (د ب أ)

أبدت شركة الحكام المحترفين المحدودة في إنجلترا «بي.جي.إم.أو.إل» استياءها إزاء إساءة المعاملة «غير المبررة والبغيضة» التي تعرض لها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وجاء ذلك بعد أن أظهرت مقاطع فيديو تعرض تايلور لإساءات من مشجعين غاضبين في مطار بودابست بالعاصمة المجرية.

وأظهرت مقاطع الفيديو الحكم تايلور وأفراد أسرته وهم يحاولون الهرب من مجموعة مشجعين غاضبين كانوا يصرخون فيه، وذلك خلال سفره إلى بلاده بعد أن أدار مساء الأربعاء نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بين روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.

وواجه تايلور، حكم الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقادات من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، على أدائه في إدارة المباراة النهائية، حيث انتقده مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة. وانتهت المباراة بفوز إشبيلية 4/ 1 بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/ 1.

وانتشرت بعدها مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مورينيو، المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وهو يشير إلى تايلور ومساعديه في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالاستاد، وقد صاح قائلاً «عار»، حسبما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وبعد تعرض الحكم لإساءات في مطار بودابست، أصدرت شركة الحكام المحترفين المحدودة بيانا أمس الخميس، ذكرت فيه: «علمنا بمقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر تعرض أنتوني تايلور وعائلته للمضايقات والإساءة في مطار بودابست». وأضافت: «نشعر بالصدمة إزاء إساءة المعاملة غير المبررة والبغيضة تجاه أنتوني وعائلته، خلال عودته إلى بلاده بعد إدارة نهائي الدوري الأوروبي». وتابعت الشركة في البيان: «سنواصل تقديم كل الدعم لأنتوني وعائلته».

وينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تقرير تايلور عن المباراة، قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية معاقبة البرتغالي مورينيو لصراخه في وجه الحكم عقب خسارة المباراة.

واشتعلت الأجواء داخل وخارج الملعب، حيث حصل 13 لاعباً على إنذارات، من بينهم سبعة من لاعبي روما، وتعطلت المباراة كثيراً، حيث احتسب الحكم إجمالي 25 دقيقة وقت بدل ضائع للمباراة التي شهدت شوطين إضافيين.