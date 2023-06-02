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فرسان منتخبال القفز : «معسكر ألمانيا» يعزز جاهزيتنا لأولمبياد باريس

فرسان منتخبال القفز : «معسكر ألمانيا» يعزز جاهزيتنا لأولمبياد باريس
2 يونيو 2023 18:30

 
أبوظبي (وام)
يدشن منتخب قفز الحواجز الأربعاء المقبل برنامجه التحضيري في ألمانيا ضمن المرحلة الأولى من الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بإشراف المدرب الأولمبي خالد العيد، ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع. 

وتغادر بعثة المنتخب المؤلفة من 10 فرسان إلى ألمانيا الاثنين المقبل، لبدء مرحلة الاستعداد المتدرج، وتنفيذ البرنامج المقرر من الجهاز الفني، كما أكملت إدارة المنتخب إجراءات شحن الخيل. 

ويتضمن برنامج الإعداد التدريبات الشاملة للخيل والفرسان، والمشاركة في بطولات أوروبية مختلفة في بلجيكا وهولندا، إلى جانب مرحلة أخرى رسمية في «آسياد الصين»، بالإضافة إلى البطولات المحلية بعد عودة المنتخب من الصين. 

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وتوجه فرسان المنتخب بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعمه للمنتخب بتوفير ميزانية لشراء الخيل، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على دعمه الكبير للمعسكرات التدريبية للمنتخب هذا العام، والسنوات التسع السابقة، والذي كان له الأثر الملموس في الإنجاز التاريخي بالوصول إلى أولمبياد باريس 2024.
كما أكدوا أن المنتخب وصل إلى أفضل مستوى من التطور والمنافسة على الألقاب العالمية بفضل إشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وحرصها على توفير جميع متطلباتهم وفق استراتيجية شاملة امتدت لأكثر من 8 سنوات.
وأكد الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي أهمية مرحلة الإعداد في معسكر ألمانيا، لتمكينهم من الدخول إلى أجواء البطولات المقبلة وفق أفضل الممارسات، لإظهار الصورة المشرفة عن دولة الإمارات، فيما أشار الفارس عمر المرزوقي إلى تطلعاتهم الكبيرة للاستعداد الشامل، لتحقيق أعلى معدلات الجاهزية. 

وأوضح الفارس سالم السويدي أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أداء مشرف لرفع راية الدولة في البطولات الخارجية بمستوى جيد يعزز فرص حصولهم على نتائج جيدة. وقال الفارس حميد المهيري إن المدرب الوطني خالد العيد يمتلك قدرات عالية وخبرات كبيرة لقيادة المنتخب إلى الاستعداد المطلوب قبل الأولمبياد، فيما وصف الفارس عبد الله المري مرحلة الاستعداد في ألمانيا بأنها تعزز جاهزيتهم المطلوبة قياساً بالاستحقاقات التي يخوضها المنتخب في الفترة المقبلة وصولاً إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وتوقع الفارس محمد غانم الهاجري التأثير الإيجابي للمنتخب في معسكر ألمانيا، لاسيما أن البرنامج التدريبي الشامل يوفر لهم أفضل الخيارات التي تعزز جاهزيتهم، فيما نوه الفارس عبد الرحمن أمين إلى القيمة الفنية العالية للبطولات المقررة في بعض الدول الأوروبية. وأوضح طارق أيوب منسق المعسكر اكتمال كافة التحضيرات المقررة، والترتيبات الخاصة بانطلاق البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى التنسيق للبرنامج المقرر في ألمانيا، وخلال فترة المشاركات الأخرى في البطولات الأوروبية، فيما أشار فراس حمامة مساعد مدرب المنتخب إلى أن فرسان المنتخب حافظوا على لياقتهم البدنية من خلال البطولات المحلية المختلفة في الفترة الماضية، بما يعزز نجاح معسكر ألمانيا.
وتحدث خالد الجنيبي مساعد مدرب المنتخب عن أهمية معسكر ألمانيا، وقال إن التدرج في الاستعداد والمشاركات المختلفة للمنتخب في البطولات داخل وخارج الدولة قبل الأولمبياد مهمة لرفع جاهزية الفرسان.

قفز الحواجز
منتخب قفز الحواجز
أولمبياد باريس 2024
فاطمة بنت هزاع بن زايد
هزاع بن زايد
منصور بن زايد
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