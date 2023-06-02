ملتقى المدراء يناقش زيادة قيمة صناعة كرة القدم



دبي (الاتحاد)

ناقش ملتقى المدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في إطار تنفيذ خطته الاستراتيجية لتطوير القدم بأندية دبي، منهجية رفع كفاءة الأداء المالي وزيادة قيمة الأصول، من خلال تحقيق المعادلة بالاستثمار والتسويق وانتماء الجمهور والأداء الفني للاعبين. وأقيم الملتقى تحت عنوان «زيادة القيمة في صناعة كرة القدم».

حضر الملتقى، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وجويدو فينجا، الرئيس التنفيذي السابق لنادي روما الإيطالي، بحضور المدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم بأندية دبي، والمدراء الرياضيين والفنيين، ومدراء الفريق الأول، ومدراء الأكاديميات، ومسؤولي الاحتراف والتسويق والاتصال والاستثمار في أندية دبي.

وأهدى سعيد حارب إلى جويدو فينجا كتاب «قصتي» الذي يروي فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصصاً من مسيرة الإنجازات وبناء الدولة.

وتحدث جويدو فينجا عن حوكمة الأندية المحترفة والكفاءة المالية لها، وكيفية وضع خطط التسويق والأنشطة التجارية، والتصرف في أصول النادي، وأنماط ملكية الأندية، كما تحدث عن كفاءة الأداء الرياضي واستراتيجية إدارة المواهب، ومراحل بناء الفريق، ودور المدير الرياضي، وعناصر نجاح أكاديميات كرة القدم.

واستعرض جويدو أنماط ملكية الأندية في مختلف دول العالم، وأعطى نماذج على ذلك من أشهر الأندية العالمية ذات الطبيعة الاستثمارية، حيث توجد أندية ذات ملكية خاصة بالكامل مثل نادي ليفربول الإنجليزي، وأندية أخرى ذات ملكية جزئية للقطاع الخاص مع جزء من الأسهم مدرج بشكل عام مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يوجد أندية خاضعة للأسهم الذهبية، ويكون القرار فيها خاضعاً للملكية الخاصة من المستثمرين، إلى جانب امتلاك اتحاد المشجعين حق النقض على القرارات الرئيسية، ومن أمثلة ذلك نادي ساف البرازيلي.

وأضاف: «هناك نموذج لأندية مملوكة بنظام (50 + 1)، ويحصل فيها المشجعون على أغلبية في حق التصويت على القرارات، مثل نادي باير ليفركوزن الألماني، والنموذج الخامس الذي يكون فيه الأندية مملوكة بالكامل للاتحادات التي يقودها المشجعون من الأعضاء الذين يدفعون رسوم العضوية السنوية للنادي، مثل فريق بالميراس البرازيلي».

وأكد جويديو فينجا أن كرة القدم تمثل الشغف والرغبة في النجاح، وأن الاستثمار في كرة القدم لا ينحصر في الجانب المادي واستعراض الأداء الفني للاعبين فقط إنما هو حياة اجتماعية كاملة، إذ لا بد من وضع الجانب المجتمعي والجماهيري في مقدمة أولويات التخطيط كي يتمكن النادي من تحقيق التطور والوصول إلى النجاح الحقيقي، مشيراً إلى أنه شاهد هذا الجانب في الإمارات، حيث يوجد اهتمام وعناية بأفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان.

وأوضح أن النتائج الإيجابية دائماً تأتي من شيء له قيمة، وللحصول على هذه القيمة يكون من خلال تطوير الرياضة باستمرار، كما أن تطور النادي مرتبط بالتفاعل الجماهيري معه، لذلك على الأندية أن تشارك قراراتها مع جمهورها كي تزيد من التفاعل الجماهيري معها، وتزيد من روح الانتماء لديهم، فقد يكون أداء الفريق سيئاً في فترة من الفترات، ويخوض مباراة ضعيفة المستوى، لكن جمهوره يملأ المدرجات لمتابعة فريقه لأن لديه روح الانتماء ويعتبر نفسه جزءاً من النادي، ويجب أن تعمل الأندية على يكون النادي والجمهور مترابطين كعائلة واحدة بشرط أن يتم التحكم في هذا الأمر حتى لا يصل التشجيع إلى مرحلة التعصب السلبي التي تسبب الخسائر والأضرار.

وقال جويديو: «يجب على المؤسسات الرياضية أن تعمل على تحقيق معادلة مكونة من أربع عناصر لا بد أن تكون متكاملة على حد سواء كي تستمر الأندية في التطور وتحقيق الاستدامة، وهذه العناصر هي الاستثمار والتسويق أو الترويج وانتماء الجمهور والأداء الفني للاعبين، كما أن هناك عوامل رئيسية تساعد على تحقيق ذلك، وهي فلسفة كرة القدم، وتحسين المنشآت، والتعليم».

ويعمل مجلس دبي الرياضي على إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم الملتقيات والدورات التدريبية تنفيذاً لخطته الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الأندية وشركات كرة القدم في دبي، حيث ينظم المجلس أكثر من 28 ملتقى وورشة عمل دولية ومحلية سنوياً، بالإضافة إلى العديد من البطولات الرياضية المتخصصة للمراحل السنية في مختلف الألعاب الرياضية.