«دولية دبي للشطرنج» تنتظر مفاجآت النهائيات



رضا سليم (دبي)

دخلت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعته، مراحل الحسم الأخيرة، ويحرص فيها لاعبو المقدمة المحافظة على مواقعهم قريباً من مركز المنافسة لضمان الفوز بإحدى جوائز البطولة البالغة 52 ألف دولار، وتختتم المنافسات الأحد بإقامة الجولة التاسعة صباحاً، وحفل الختام عند الساعة السابعة مساءً.

يتصدر البطولة بعد الجولة السابعة، حامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبارام منفرداً برصيد 5 نقاط، يليه في الترتيب ستة لاعبين برصيد 4.5 نقطة هم الإيراني محمد أمين طبطبائي، والصيني يو يانجي، والأوزبكي جافوخير سينداروف، والهندي أرجون إريجايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، والأرميني شانت سرجسيان.

كان التعادل قد سيطر على الطاولات الأولى في الجولة، حيث تمكن حامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبارام من المحافظة على صدارته بعد تعادله بالقطع السوداء مع الإيراني أمين طبطبائي في مباراة مثيرة، وتعادل المصنف الأول الصيني يو يانجي مع الأوزبكي جافوخير سينداروف، وتعادل الأميركي هانس نيمان مع البلاروسي لاديسلاف كوفاليف، وتعادل سالم عبدالرحمن، لاعبنا منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج، مع الناشئ الروسي فولودار مورزين. واستفاد الهندي أرجون إريغايسي من تعادلات منافسيه بفوزه على اليوناني نيكولاس ثيودورو، كما صعد الروسي ماكسيم ماتلاكوف إلى ركب المقدمة بفوزه على الهندي أديتيا ميتال.

وفي نتائج اللاعبين العرب، خسر المصري أدهم فوزي مواجهته أمام الهندي أبيجيت جوبتا، كما خسر المصري عبد الرحمن هشام من الروسي فاليري سفيردوف، وفاز سعيد إسحاق، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي دبي للشطرنج، على الجورجي نيكولوزي كاشارافا، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط، وفاز المغربي الدولي محمد تيسير على الروسي أرتيم تشيرنوبي، كما فاز اليمني بشير القديمي على الصربية تيانا ماندورا.

من ناحية أخرى، تصدر البطولة المفتوحة، الروسي ماكسيم جافريلوف، والألماني إديز كوشاك برصيد 5.5 نقطة لكل منهما، يليهما في جدول الترتيب 3 لاعبين برصيد 5 نقاط هم الإماراتي أحمد الرميثي، والمصري جورج كيفين، والفلبيني برايل أليرانو، بعدما فاز الروسي ماكسيم جاريلوف على مواطنته ألكسندرا زيرباتسوفا، وفاز الألماني إديز كوشاك على الفلسطيني راجي أبو عزيزة، وفاز لاعبنا أحمد الرميثي على المصري محمد علي الدين، وفاز المصري كيفين جورج على الفلبيني جون فينسينت كايابا، وتجرع عمار السدراني هزيمته الثالثة في المسابقة بخسارته أمام زميله خليفة خالد.

وفي بقية نتائج اللاعبين المواطنين، فاز إبراهيم سلطان على المصري رامز سمير، وفاز أحمد فريد على الكويتي بدر الهاجري، وفاز سيف أحمد على ياسمين علي.