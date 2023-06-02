الكونجولي باكامبو على رادار «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)

كشفت وسائل إعلام يونانية، عن تقديم إدارة النصر عرضاً مغرياً لضم المهاجم الكونجولي سيدريك باكامبو للانتقال إلى صفوف «العميد» في الموسم الجديد 2022- 2023، بعقد لمدة موسمين مقابل راتب يتجاوز المليوني يورو في العام، لمهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني.

وتخطط إدارة «العميد» لعقد صفقات نوعية على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، تأهباً للموسم الجديد، بعد انتهاء عقود عدد من أجانب الفريق بنهاية الموسم الأخير 2022 - 2023، بقيادة البرتغالي توزي، والمهاجم التوجولي بينيل ملابا، وجناح الرأس الأخضر ريان مينديز.

شهد الموسم الأخير استمرار معاناة النصر الهجومية بعد فشل الجامبي ديمبو داربوي الذي اكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط لفريقه في 12 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما لم يكن وضع خلفه التوجولي ملابا أفضل حالاً بتسجيله هدفاً وحيداً للعميد في 12 مباراة في الدوري.

ويرتبط الكونجولي سيدريك باكامبو المرشح للانضمام للعميد بعقد مع ناديه الحالي أولمبياكوس اليوناني يمتد لثلاثة مواسم بعد انتقاله إلى صفوف الأخير في يوليو 2022، وسجل المهاجم صاحب الـ 32 عاماً 18 هدفاً وضعته على صدارة هدافي الدوري اليوناني للموسم الحالي 2022 - 2023.

على صعيد متصل، أعاد الكرواتي جوران توميتش، مدرب النصر السابق، أسباب عدم استمراره مع «العميد» إلى «ارتباك إدارة النادي ودودة الشك التي لازمت نهاية مشواره مع الفريق»، وقال في تصريحات لصحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية: «وقعت عقداً لقيادة الفريق يستمر حتى نهاية موسم 2022 - 2023، وفي أبريل الماضي أبلغتني الإدارة برغبتها في الاستمرار لموسم جديد، وجرى الاتفاق بسهولة ويسر، وجرى تفويضي للإعداد لترتيبات الفريق للموسم الجديد، قبل أن يتغير كل شيء لاحقاً».

وأوضح: «مرت أسابيع دون تقديم العقد الجديد، ولم أعرف حقيقة الأسباب، أعتقد أن الشك كان كبيراً، ولا أحبذ عادةً العمل في بيئة لا توفر الدعم، وقبلت المهمة مسبقاً لقيادة الفريق في منتصف الموسم لمنحهم فرصة التعرف علي وعلى قدراتي، قمنا بكثير من الأشياء الإيجابية، وتجنبنا البقاء في منطقة الهبوط، وتحسن أداء الفريق بشكل كبير، وعطفاً على كل ذلك تلقيت عرضاً لتوقيع عقد جديد قبل أن تجري المماطلة في تقديم العقد لأكثر من شهر، ويأتي من بعدها قرار الرحيل».

وقاد توميتش «العميد» في 22 مباراة على صعيد كل المسابقات المحلية «دوري أدنوك للمحترفين، كأس رئيس الدولة، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وحقق خلالها «الأزرق» الفوز في 10، مقابل التعادل في 3، والخسارة في 9، ويعد الوصول إلى الدور نصف النهائي لكأس أبوظبي الإسلامي الأبرز في مشواره مع الفريق.

وأنهى «العميد» الموسم في المركز التاسع على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 27 نقطة، بعدما عانى الأمرين في الدور الأول، ليعود وينهي مشواره في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» بالخسارة أمام الشارقة 1-2 في دور الستة عشر، قبل أن يكمل سلسلة الإخفاقات بالوداع من الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة أمام العين 1-4 ذهاباً، والفوز 1-0 في مباراة الإياب.

وكشف المدرب الكرواتي أن مهمته تلخصت في «البقاء في الدوري، وهو ما تحقق قبل 5 جولات من نهاية الدوري»، وأضاف: «شعرت في كثير من الأحيان أن المباراة التالية كانت بطريقة ما بمثابة شرط للبقاء، وأنني سأطرد إذا فقدنا نتيجة المباراة، من الصعب العيش في مثل هذه البيئة، لكنها كانت مفهومة بالنسبة لي، فالناس لا يعرفونني بشكل جيد، ظلوا في حيرة من أمرهم حتى نهاية الموسم، وجاء أخيراً قرار الرحيل بعد انتظار أكثر من شهر لعقد التجديد».

يذكر أن إدارة النصر أكملت المفاوضات مع الصربي جورن تيفجوديتش، مدرب عجمان الحالي، لقيادة «الأزرق» في الموسم الجديد 2023- 2024، خلفاً للكرواتي جوران توميتش.