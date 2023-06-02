كانتونا في تحدي الغناء بعد التمثيل

باريس (أ ف ب)

لم يكتف نجم كرة القدم الفرنسي السابق إيريك كانتونا بتحقيق الأمجاد في الملاعب الخضراء، ولا بخوضه غمار السينما، بل ها هو يقتحم مجال الموسيقى أيضاً بإصداره الجمعة أغنية تسبق جولة حفلات في الخريف و«ألبوم» سنة 2024.

ويؤدي كانتونا (57 عاماً) الذي كان يُلقّب «ذي كينج» أو «الملك» عندما كان في ذروة تألقه مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (1992-1997)، بالإنجليزية أغنية «ذي فريندز وي لوست» (The friends we lost) التي باتت متوافرة على كل المنصات الموسيقية.

ويذوب الصوت الخشن للاعب منتخب فرنسا السابق في هذه الأغنية الكئيبة على موسيقى البيانو والآلات الوترية، التي تمهّد لسلسلة حفلات موسيقية في الخريف بعنوان Cantona sings Eric (أي «كانتونا يغني إريك»)، ولإصدار ألبوم سنة 2024.

وتبدأ الجولة منطقياً في مدينة مانشستر التي أصبح فيها أحد أهم لاعبي كرة القدم. ولا يزال مشجعو مانشستر يونايتد إلى اليوم يعتبرونه بطلاً، ولم تتأثر هالته بركلة الـ «كونج فو» التي وجهها لمشجع منافس في المدرجات في منتصف مباراة عام 1995 وأوقف لمدة طويلة عن اللعب بسببها.

وقال لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية «هذا ما أحبه، أنا، الحفلات الحية. (...) تتخللها بالتأكيد عيوب وحوادث كثيرة. ولكن حيث لا توجد حوادث إطلاقاً، لا توجد إطلاقاً لحظة عبقرية». وتشمل جولته بعد ذلك كلاً من آيرلندا وسويسرا وفرنسا.

وصودف أن صاحب الرقم 7 سابقاً في مانشستر يونايتد يصدر أغنيته بالتزامن مع إصدارِ مغنٍّ آخر من مانشستر هو نويل جالاجر الجمعة «ألبوم» بعنوان «كاونسل سكايز» (Council Skies). ويغني جالاجر منفرداً في هذا الألبوم بعدما انفرط عام 2009 عقد فرقة «أواسيس» التي كان يشكلها مع شقيقه ليام.

ويؤيد الأخوان جالاجر نادي مانشستر سيتي، خصم مانشستر يونايتد، لكنّ هذا الأمر لم يحل دون ظهور كانتونا في أغنية «وانس» المصوّرة لليام جالاجر.

وسبق لكانتونا أن غنّى مع فرقة «ديونيسوس»، وفي أغنيات لبرنار لافيلييه أو رشيد طه.

لكّن أبرز تحوّل له بعد اعتزاله كرة القدم كان التمثيل السينمائي، ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها حتى الآن «لوكينج فور إريك» الذي يؤدي فيه شخصيته الخاصة، وهو من إخراج كن لوتش.