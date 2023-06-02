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ليدز يطيح ألاردايس بعد الهبوط

ليدز يطيح ألاردايس بعد الهبوط
2 يونيو 2023 15:03

لندن (رويترز)

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أعلن ليدز يونايتد انفصاله عن مدربه سام ألاردايس بالتراضي، بعد هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعاقد ألاردايس (68 عاماً) مع ليدز في مهمة إنقاذ للنادي في مايو الماضي، ولم يتبق سوى أربع مباريات على نهاية المسابقة.
لكن ليدز احتل المركز قبل الأخير بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان وست نقاط فوق ساوثهامبتون متذيل الترتيب.
وخسر ثلاث مباريات وتعادل في واحدة بعدما حل محل خابي جراسيا.
وقال ليدز إن الإعلان عن بديل مدرب إنجلترا السابق سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ألاردايس في بيان على موقع النادي على الإنترنت «لقد كان شرفاً لي تدريب ليدز يونايتد، وهو نادٍ رائع يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة، ويستحق أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز. في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، لست متأكداً من مواجهة هذا التحدي الذي يُحتمل أن يكون مشروعاً طويل الأجل وهو أمر يمكنني الالتزام به. لكنني أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل، وأتمنى أن يعود للدوري الإنجليزي الممتاز حيث ينتمي».
وشكر أنجوس كينير، الرئيس التنفيذي لليدز يونايتد، ألاردايس «على شجاعته الكافية للتدخل والموافقة على العمل معنا، وبذل كل ما في وسعه لإنقاذنا». 

سام ألاردايس
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد
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