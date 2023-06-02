جوندوجان وروديجر وساني يعودون إلى «المانشافت»

برلين (أ ف ب)

سُجّلت عودة الثلاثي المؤلف من المدافع أنتونيو روديجر، ولاعب الوسط إيلكاي جوندوجان، والجناح لوروا ساني، إلى صفوف منتخب ألمانيا لكرة القدم، بحسب تشكيلة من 26 لاعباً أعلنها المدرب هانزي فليك الجمعة، لخوض ثلاث مباريات ودية خلال الشهر الحالي.

وغاب ساني وروديجر وجوندوجان عن المباريات الودية لألمانيا في مارس، في الخسارة ضد بلجيكا 2-3 في كولن، والفوز على البيرو 2-0 في ماينز.

من جهته، قال جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الذي يخوض الأسبوع المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي: «يبقى المنتخب الوطني شيئاً مميزاً بالنسبة إليّ. أريد طبعاً التواجد هناك في يونيو».

في المقابل، استبعد فليك أربعة لاعبين ممن شاركوا في نهائيات مونديال قطر، حيث خرج فريقه من الدور الأول من الباب الضيق، وهم توماس مولر وسيرج جنابري وماريو جوتزه، ونيكلاس زوله.

وقال فليك في مارس الماضي إن مولر سيغيب عن وديات شهر يونيو، دون أن يقفل باب عودته إلى «دي مانشافت».

ولا يشارك المنتخب الألماني في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة إلى النهائيات، لأنه يستضيف البطولة القارية صيف عام 2024، وبالتالي يستعيض عنها بمباريات ودية.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الأوكراني في 12 الحالي في بريمن، وهي المباراة الدولية الرقم 1000 لألمانيا، قبل التوجه إلى وارسو لمواجهة بولندا في 16 منه ثم كولومبيا في مدينة جيلزنكيرشن في 20 منه.

وضمت التشكيلة، مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (فولهام الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

للدفاع: ماتياس جينتر (فرايبورج)، روبن جوزنس (إنتر الإيطالي)، بنجامين هنريخس (فرايبورج)، ثيلو كيهرر (وستهام الإنجليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزج)، أنتونيو روديجر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بروسيا دورتموند)، ماليك ثياو (ميلان الإيطالي)، ماريوس فولف (بروسيا دورتموند).

للوسط والهجوم: يوليان براندت وإيمري دجان (بروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن)، ليون جوريتسكا ويوزوا كيميش وجمال موسيالا ولوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، ايلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنجليزي)، يوناس هوفمان (بروسيا مونشنجلادباخ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي)، تيمو فيرنر (لايبزج)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)