النصر ورونالدو في مواجهة سان جيرمان باليابان

طوكيو(أ ف ب)

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة ودية سيكون مسرحها مدينة أوساكا اليابانية في 25 يوليو المقبل، ضمن جولة آسيوية.

وكتب النصر في حسابه الرسمي على موقع إنستجرام "هذا الصيف، النصر يطلّ في اليابان، كونوا مستعدين".

وحلّ النصر وصيفاً للاتحاد في الدوري المحلي، دون أن يحرز أي لقب في الموسم الأول لرونالدو (38 عاماً) بعد قدومه بصفقة خيالية في يناير الماضي.

وتتضمن جولة فريق العاصمة الفرنسية مواجهتين أخريين ضد سيريزو أوساكا في 28 يوليو في أوساكا أيضاً ثم إنتر الايطالي في الأول من أغسطس على الملعب الوطني في طوكيو.

وخاض سان جيرمان ثلاث مباريات ودية العام الماضي في مواجهة أندية محلية أمام مدرجات ممتلئة، حتى الحصص التدريبية للفريق الفرنسي كانت مكتظة بالجماهير.

ولن يواجه رونالدو منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأن الأخير يتجه لترك سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن بطل العالم لم يُروّج لاسمه في الحملة الدعائية للجولة الآسيوية.

وأعلنت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وسلتيك الاسكتلندي عن قيامها بجولة في اليابان خلال الصيف أيضاً.

وكان سان جيرمان توج بطلا للدوري الفرنسي الاسبوع الماضي إثر تعادله مع ستراسبورج 1-1، لينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري المحلي والذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان.