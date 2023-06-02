فاران: إيقاف هالاند يبدأ من دي بروين

مانشستر(رويترز)

قال رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، إنهم لا يخشون إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أقر بأن منافسيه يشكلون تهديداً في كل جزء من الملعب.

ويخوض يونايتد المباراة النهائية غداً السبت ويتطلع إلى إنهاء محاولة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب بيب جوارديولا إلى تحقيق ثلاثية نادرة مع خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في العاشر من يونيو الحالي.

ويونايتد هو الفريق الوحيد الذي فاز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم وذلك عام 1999.

وسجل هالاند 52 هدفاً في أول موسم له في إنجلترا، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الممتاز برصيد 36 هدفاً، في طريقه للفوز بالعديد من جوائز أفضل لاعب في العام.

وقال فاران إن سيتي ليس المهاجم النرويجي فقط.

وقال المدافع الفرنسي لصحيفة تليجراف البريطانية "الخوف؟ مستحيل ... لماذا؟. نعم، إنه لاعب جيد للغاية، كلنا نعرف ذلك. لكن الخطر من سيتي في كل مكان، إنه فريق متكامل للغاية".

وأضاف فاران إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيكون مفتاح إيقاف هالاند. وأنهى دي بروين الدوري برصيد 16 تمريرة حاسمة نصفها كان إلى هالاند.

وأضاف "يمكنهم التسجيل من الركلات الثابتة ومن الاستحواذ على الكرة في المباراة. كمدافع، فإن تفاهم هالاند خاصة مع دي بروين يسفر عن تمريرات معقدة للدفاع، لذلك نحاول قطع هذا الترابط والتفاهم.

"ندرك أنه يمكننا التغلب عليهم. يجب أن نتحلى بالثبات لمدة 90 دقيقة. لأننا نعلم أن كل شيء يمكن أن يتغير في بضع ثوان".

ويتطلع فريق المدرب إريك تن هاج لإنهاء موسمه بنجاح كبير، بعد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وقال فاران الذي أمضى عشر سنوات مليئة بالألقاب في ريال مدريد، إن يونايتد يطور عقلية الفوز مرة أخرى.

وأضاف: "علينا أن نكون إيجابيين، نحن في طريق جيد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نصدق ونؤمن بذلك".