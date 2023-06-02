السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»

«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»
2 يونيو 2023 12:56

نيويورك(د ب أ)

تقدم دنفر ناجتس على ميامي هيت بعدما تغلب عليه 104 / 93، في المباراة الأولى بمواجهة الفريقين في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

أخبار ذات صلة
باتلر: أرجوكم لا تشعروا بالأسف تجاهي!!
ميامي يبلغ نهائي «أن بي ايه» ويحرم بوسطن من عودة تاريخية

وتألق نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناجتس وحقق ثلاثية مزدوجة، حيث سجل للفريق 27 نقطة و14 تمريرة حاسمة وعشر متابعات ليقوده إلى التقدم على ميامي هيت 1 / صفر.
وسجل يوكيتش، المتوج مرتين بلقب أفضل لاعب في دوري السلة الأميركي، 12 من نقاطه الـ 27 في الربع الأخير ومنها ثماني نقاط خلال آخر أربع دقائق من المباراة.
كذلك تألق زميله جمال موراي وسجل 26 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وست متابعات، وأضاف آرون جوردون 16 نقطة وست متابعات. 

وعلى الجانب الآخر، كان بام أديبايو أبرز عناصر ميامي هيت خلال المباراة، وسجل للفريق 26 نقطة و13 متابعة وخمس تمريرات حاسمة. وأضاف جابي فينسنت 19 نقطة لميامي هيت كما سجل هايوود هايسميث 18 نقطة وسجل جيمي بتلر، المتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي المنطقة الشرقية، 13 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وتقام المباراة الثانية في مواجهة الفريقين بالنهائي على ملعب دنفر ناجتس بعد غد الأحد.

 

 

فريق دنفر ناجتس
ميامي هيت
دوري السلة الأميركي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©