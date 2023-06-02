«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»

نيويورك(د ب أ)

تقدم دنفر ناجتس على ميامي هيت بعدما تغلب عليه 104 / 93، في المباراة الأولى بمواجهة الفريقين في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناجتس وحقق ثلاثية مزدوجة، حيث سجل للفريق 27 نقطة و14 تمريرة حاسمة وعشر متابعات ليقوده إلى التقدم على ميامي هيت 1 / صفر.

وسجل يوكيتش، المتوج مرتين بلقب أفضل لاعب في دوري السلة الأميركي، 12 من نقاطه الـ 27 في الربع الأخير ومنها ثماني نقاط خلال آخر أربع دقائق من المباراة.

كذلك تألق زميله جمال موراي وسجل 26 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وست متابعات، وأضاف آرون جوردون 16 نقطة وست متابعات.

وعلى الجانب الآخر، كان بام أديبايو أبرز عناصر ميامي هيت خلال المباراة، وسجل للفريق 26 نقطة و13 متابعة وخمس تمريرات حاسمة. وأضاف جابي فينسنت 19 نقطة لميامي هيت كما سجل هايوود هايسميث 18 نقطة وسجل جيمي بتلر، المتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي المنطقة الشرقية، 13 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وتقام المباراة الثانية في مواجهة الفريقين بالنهائي على ملعب دنفر ناجتس بعد غد الأحد.