بيكهام يقيل زميله من تدريب فريقه

ميامي (د ب أ)

أقال نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، زميله السابق فيل نيفيل من تدريب فريق إنتر ميامي الأميركي، بعد 15 مباراة فقط للفريق في الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم.

وأعلن النادي المملوك لبيكهام عن إقالة نيفيل بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الحالي، حيث حقق الفريق 5 انتصارات فقط من بين 15 مباراة خاضها في الدوري الأميركي هذا الموسم.

وتولى نيفيل تدريب إنتر مياني منذ يناير 2021 وبلغ معه الأدوار الفاصلة بالدوري الأميركي مرة واحدة. وسبق لنيفيل أن لعب بجوار بيكهام لسنوات في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.