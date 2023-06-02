الشارقة يحتفل بـ «الأبطال»



الشارقة (الاتحاد)

احتفل نادي الشارقة الرياضي بأصحاب الإنجازات بمختلف الألعاب والفئات خلال الموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بالصالة الرياضية بمقر النادي في منطقة سمنان، وحضر الحفل مجلس إدارة النادي وإدارات ومنتسبو النادي كافة والفرق الرياضية المتوجة بالألقاب، بحضور أقطاب ورموز ونجوم وجمهور وعشاق قلعة الملك الشرقاوي.

وجاءت بداية الاحتفالية بعرض للكؤوس والدروع التي حصدتها فرق نادي الشارقة في جميع المسابقات، ثم دخول اللاعبين المتوجين بالألقاب للصالة الرياضية على أنغام فرقة موسيقية شعبية أحيت الحفل، ثم أخذ الحضور صوراً تذكارية جماعية وفردية مع منصة الكؤوس.

كان الفريق الأول لكرة القدم قد قدم موسماً استثنائياً غير مسبوق بحصده 4 كؤوس، بدأها بالحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة التاسعة في تاريخ قلعة الملك والمؤجلة من الموسم الماضي، وكأس السوبر للمرة الثالثة، ثم كرر إنجاز البطولة العاشرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يختتم الموسم بإحراز كأس المحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، للمرة الأولى في تاريخه.

وفي كرة اليد، كانت النتائج تاريخية أيضاً بـ 13 بطولة من 14 مسابقة، بعدما احتكر رجال كرة اليد جميع البطولات الممكنة في موسم واحد 2022-2023 برصيد 5 بطولات، هي كأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري العام، ولقب صاحب السمو رئيس الدولة، ليصل السجل الذهبي لفريق رجال الشارقة إلى 41 بطولة، من ضمنها كأس السوبر الإماراتي البحريني، وليتصدر ملوك اليد قائمة أكثر الأندية حصولاً على الألقاب في كرة اليد الإماراتية، كما سيطرت المراحل السنية بكرة اليد على الألقاب بإحرازهم 8 بطولات من 9 في هذا الموسم.

وفي كرة السلة، حصل فريق الرجال على كأس الاتحاد، كما تُوج فريق الشباب ببطولة الدوري العام.

وفي الألعاب الفردية، حقق الملك الشرقاوي لقب الدوري للكاتا في فئات الرجال والشباب والناشئين والآنسات والناشئات، ومعه لقب كأس رئيس الدولة للرجال للكوميتيه، وأحرز درع الدوري رجال وشباب وكأس رئيس الدولة للرجال، كما حصل النادي على درع الدوري في التايكواندو فئات الأشبال والناشئين، وكأس رئيس الدولة للرجال وللشباب وللناشئين، وكذلك الدوري العام للجودو فئة الناشئين، وكأس رئيس الدولة للشباب، وفي كرة الطاولة دوري الأشبال، وفي الدراجات فازت فرق النادي ببطولتي الدوري والكأس فئة الناشئين، والمركز الأول في كأس الاتحاد للمبارزة في «الفلوريه» و«الآيبيه» و«السابر».