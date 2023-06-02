افتتاح دورة مدربي الجودو للمستوى الثاني في الفجيرة



أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت، أمس، بنادي الفجيرة للفنون القتالية، الدورة التدريبية السنوية لمدربي الجودو لفئة المستوى الثاني لعام 2023 التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الوطنية والأكاديمية الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للجودو.

يشارك في الدورة 25 دارساً من مختلف مناطق الدولة. حضر مراسم الافتتاح محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد، مشرف الجودو المحلي، نيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، متمنياً التوفيق لتلك الصفوة من المدربين الجدد.

حضر افتتاح الدورة، عيسى موسى بن هويدن، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، والكابتن شعبان السيد، المدير الفني لاتحاد الجودو، والخبير المحاضر الكرواتي سيرتيك هافاتسكو، الحاصل على (حزام 7 دان)، وتشتمل فعاليات الدورة على محاضرات نظرية وعملية تطبيقية متنوعة، والتي سخر لها الاتحاد بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية متطلبات النجاح كافة، وسط تجاوب كبير من المشاركين من الجنسين.

وثمَّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، المشاركة الإيجابية في الدورة التي تزامنت مع ميلاد مراكز الجودو الجديدة للجنسين على مستوى الدولة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاكتشاف المواهب مواكبة لانطلاقة تلك المراكز في صالة النهيانية بمدينة العين ومركز المزهر في دبي ومركز القرائن 2 في الشارقة ومركز سيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء والتي تأتي ترجمة لجهود الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لتبوؤ الصدارة واعتلاء منصات التتويج المحلية والإقليمية والدولية، وفق برامج سنوية تطويرية لتلك الفئات العمرية، وذلك بإشراف كوادر متخصصة، والتي حددتها رسالة الهيئة عند إطلاق المنصة الإماراتية لرعاية المواهب الرياضية وإدارة البرامج التدريبية الموجهة ضمن بيئة آمنة، وتحت رعاية مباشرة بإشراف نخبة من المختصين.