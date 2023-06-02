مدرب «الفرسان» يخسر رهان «السبيشال وان»

مراد المصري (دبي)

أكد الصربي ماركو نيكوليتش المدرب الجديد لشباب الأهلي، أن النجاح في كرة القدم لا يعتمد على فلسفة واحدة، وقال: هناك الكثير من الجدل وطرق مختلفة لتحقيق النجاح في كرة القدم، الجميع يحب التحدث عن كرة القدم الهجومية، لكنها ليس الطريقة لتحقيق النتائج.

وتابع المدرب خلال حديثه مع قناة تلفزيونية صربية حيث تواجد في بودابست لحضور المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي، وقال: في مهنة التدريب هناك طرق مختلفة لتحقيق النتائج، فلسفات وأساليب مختلفة في كرة القدم، ويمكن أن تحقق النتائج الإيجابية عبر طرق لعب مختلفة.

وعبر نيكوليتش عن إعجابه بما قدمه إشبيلية رغم ترشيحاته قبل المباراة التي صبت لصالح روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، وقال: شعرت بالفخر كصربي بتواجد أربعة لاعبين صرب في هذا النهائي، كنت أتمنى أن يحمل ماتيتش الكأس مع مورينيو فيما بدت وأنها الفرصة الأخيرة للاعب لتحقيق ذلك.

وتابع: قبل شهرين كان إشبيلية في مشكلة من أجل الهروب من الهبوط في الدوري الإسباني، والآن هو الفريق الذي وصل النهائي لتحقيق لقبه السابع في المسابقة، هذه كرة القدم، وهذا هو السبب في إنها رائعة، لا أحب بالعادة وضع التوقعات، لكنني راهنت على الخبرة في هذه المواجهة، وأن من يرتكب أخطاء أقل كان سيحقق الفوز.