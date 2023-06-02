فتح باب التسجيل لسباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدما



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً في الفترة ما بين التاسع إلى الحادي عشر من شهر يونيو الحالي، على أن يتم تأكيد الموعد النهائي للسباق خلال الأيام المقبلة، وحسب ملاءمة الأحوال الجوية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة فتح باب التسجيل للملاك والنواخذة للمشاركة في السباق، وبدأت في وضع الترتيبات كافة، الفنية والإدارية واللوجستية، وتنفيذها، لإخراج السباق في أفضل صورة، بدءاً من استقبال طلبات المشاركين، وتحديد نقطة الانطلاقة، وتزويد المتقدمين للمشاركة بالضوابط واللوائح الفنية الخاصة بخوض السباق.

ويقام سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً، ويعد ختام سباقات الموسم، وينطلق من جزيرة أبو الأبيض، وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج بأبوظبي، حيث يتم تتويج الفائزين.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 4 ملايين و238 ألف درهم جوائز للفائزين من المركز الأول وحتى الـ 90 إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى، ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة قد تتجاوز 100 محمل، وعلى متنها أكثر من 2000 بحار.

ويعد سباق أبو الأبيض الجولة الثالثة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث سبق أن نظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباقين لهذه الفئة، الأول «سباق مهرجان الشيخ زايد»، الجولة الأولى، والثاني سباق غناضة الجولة الثانية، وشهدا مشاركة كبيرة ومنافسة مثيرة.

وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً نخبة من النواخذة والبحارة، كونها الفئة الأعلى في السباقات التراثية، وهي كذلك من السباقات الكبرى التي تجد التفاعل الكبير من قبل المشاركين من مختلف إمارات الدولة، نظراً للتحدي الكبير الذي تشهده المنافسات، والجوائز القيمة التي تقدم للفائزين بالمراكز الأولى والمتقدمة، إلى جانب الاهتمام الذي تجده من محبي السباقات الذين يتابعونها من على كورنيش العاصمة.

وثمن ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للدولة للأنشطة والفعاليات التراثية كافة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، والتي تعد حافزاً كبيراً وإضافياً للمشاركين كافة من أجل تقديم أفضل ما لديهم من جهد وأداء وإبداع، والإسهام في رسم لوحة تراثية تسعد المشاركين والمتابعين.

وقال «يأتي تنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية للسباقات التراثية من صميم دور النادي في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، والعمل على ربط الماضي بالحاضر، وتقديمه للأجيال في أبهى صورة»، مشيراً إلى تعدد السباقات التراثية، وإقبال الشباب على خوض تجارب مليئة بالحماس والعمل الجماعي المنسق الذي يقود إلى النجاح والانتصار.

وأضاف «يعد سباق أبو الأبيض مهماً للمشاركين، لكونه آخر السباقات في الموسم، ويمثل محطة حصاد الجهود التي قدمت خلال الموسم، وكذلك يعد من السباقات الكبرى ضمن البرنامج المتكامل الذي ينفذه النادي، والذي يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية التي تحمل مفردات التراث الإماراتي، وتعكس رسالة الآباء والأجداد بهدف إيصالها إلى الأجيال».

وأشاد المهيري بتعاون الملاك والنواخذة والبحارة مع اللجنة المنظمة خلال السباقات الماضية، والذي قاد إلى النجاحات الكبيرة التي سجلتها تلك السباقات، متمنياً التوفيق للجميع في سباق أبو الأبيض، وأن يتواصل إسهامهم الإيجابي في سباق ختام الموسم.