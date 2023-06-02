تعاون بين «الثقة للمعاقين» وفريق بحثي استرالي



الشارقة (الاتحاد)

في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الرياضي وتعزيز فرص النجاح لفريقه، استقبل نادي الثقة فريقاً بحثياً متخصصاً من جامعة «كيرتن» الأسترالية على هامش ورش العمل التي تنظمها مع اللجنة البارالمبية الوطنيّة بالتعاون مع الحكومة الأستراليّة.

كان في استقبال الفريق البحثي أحمد سالم حمد السويدي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وعقد الجانبان اجتماعاً مثمراً لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال تحليل أداء اللاعبين وتحسين أدائهم.

تركزت المناقشات حول تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجال تحليل الأداء الرياضي، وتطوير أساليب تقييم اللاعبين ورصد نقاط قوتهم وضعفهم. وتهدف هذه الشراكة المحتملة إلى تحسين الأداء الرياضي العام للاعبي نادي الثقة، وتعزيز فرصهم في تحقيق النجاح.

أعرب أحمد سالم السويدي عن سعادته بزيارة الفريق البحثي من جامعة «كيرتن»، وأشار إلى أهمية التعاون العلمي بين المؤسسات الرياضية والأكاديمية، وقال: «نحن ملتزمون بتطوير وتحسين قدرات لاعبينا، ونعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف. نتطلع إلى استكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات مع جامعة 'كيرتن'، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية وملموسة لنادي الثقة».

من جانبه، عبّر فريق البحث الأسترالي عن إعجابه بتطور نادي الثقة ورؤيته الرائدة في تطوير اللاعبين. وأعربوا عن استعدادهم للعمل بجد مع فريق النادي لتطوير استراتيجيات تحليل الأداء وتطبيق أحدث الابتكارات العلمية.

من المتوقع أن تتواصل المحادثات بين نادي الثقة وجامعة «كيرتن» لتحديد مجالات التعاون المحتملة، ووضع خطة عمل للمشروع المشترك. إن تحقيق هذا التعاون سيمثل خطوة مهمة في رفع مستوى الأداء الرياضي في نادي الثقة، وتعزيز فرصهم في المنافسة على أعلى المستويات.